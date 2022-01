Eve lanceert buitencamera en MotionBlinds met Thread-ondersteuning

Eve kennen we voornamelijk van de HomeKit-apparaten en dat is in het geval van de nieuwe Eve Outdoor Cam niet anders. De nieuwe buitencamera lijkt sterk op de Netatmo Presence, maar is iets compacter en kleiner. De buitencamera is verkrijgbaar vanaf 5 april 2022 en komt met 1080p video, een kijkhoek van 157 graden, nachtvisie, bewegingsdetectie en een flinke schijnwerper om indringers in fel licht te kunnen zetten. De camera moet je gemakkelijk aan je wifi-netwerk (2.4 GHz) kunnen koppelen. De camera is compatibel met Apple HomeKit en met HomeKit Secure Video. Toevallig ook net als de eerder genoemde Netatmo. Het grote verschil is een sirene, die is bij deze versie van Eve niet aanwezig. De camera van Eve heeft dan weer tweewegcommunicatie en is vele malen compacter qua design. Beide camera’s moet je overigens bedraad aansluiten. De Eve Outdoor Cam gaat 250 dollar kosten, zo laat The Verge weten.

Eve MotionBlinds

Eve komt daarnaast met MotionBlinds in samenwerking met de Nederlandse fabrikant Coulisse. De Eve MotionBlinds (jaloezieën) zijn HomeKit-compatibel en bieden alvast volledige ondersteuning voor Thread. Zo zijn ze dus helemaal klaar voor de release van de nieuwe smarthomestandaard Matter later dit jaar. De MotionBlinds zijn op afstand bedienbaar met je smartphone, maar ook gewoon manueel met een touwtje. Prijzen starten vanaf 400 euro per stuk.

Zoals altijd is het de vraag of deze producten daadwerkelijk naar Nederland komen. Dat is voor nu even afwachten.