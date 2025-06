Overzicht: LG 2025 lcd en oled tv line-up

LG 2025 OLED TV’s

LG’s 2025 OLED-line-up kenmerkt zich door verbeterde helderheid, AI-gestuurde beeldverwerking en hogere verversingssnelheden, tot 165Hz op sommige modellen. De M5- en G5-serie lijken qua specificaties erg veel op elkaar, maar het belangrijkste verschil is dat de M5-serie draadloos is. Althans, de box die met deze televisie geleverd wordt bevat alle aansluitingen en verwerkingskracht, waarna beeld en geluid draadloos naar de televisie gestuurd wordt. Beide series komen met het nieuwste oled-paneel van LG Display, wat volgens de fabrikant het meest heldere oled-paneel tot nu toe moet zijn. LG zelf zegt dat de G5 40 procent helderder is dan de G4 van vorig jaar. De G5 zal voor het eerst ook beschikbaar zijn in 48 inch, maar met een lagere helderheid. De 97-inch versie zal volgens het bedrijf ook niet dezelfde helderheidsniveaus bereiken.

Opvallend is dat LG Display geen gebruik meer maakt van de MLA-techniek, waar met minuscule lenzen een hogere helderheid bereikt wordt. In plaats daarvan is er een extra oled-laag toegevoegd. De extra laag verbetert de energie-efficiëntie en helderheid. Daarnaast zijn de nieuwste OLED evo 4K-tv’s uitgerust met een verbeterde Filmmaker Mode met Ambient Light Compensation. Deze functie past automatisch de beeldinstellingen aan op basis van de omgevingsverlichting, waardoor details in donkere delen van het beeld ook bij fel omgevingslicht goed zichtbaar moeten blijven.

De G5 behoudt zijn slanke galerijontwerp. De M5, die grotendeels vergelijkbaar is met de G5, zal de draadloze Zero Connect-box bevatten. Dit beperkt de verversingssnelheid echter tot 144 Hz, vergeleken met de 165 Hz die de G5 (behalve 97″ en 48″) voor het eerst zal ondersteunen. Waar we wellicht verwacht hadden dat de MLA-techniek van vorig jaar nu in de C-serie zou verschijnen is dat helaas niet het geval. LG geeft wel aan dat de C5 een lichte verbetering in helderheid en kleurprestaties zal hebben ten opzichte van de C4 van vorig jaar, samen met een geüpgradede Alpha 9-processor. De C5 zal beschikbaar zijn in formaten van 42- tot 83-inch. Daarnaast zal LG een verbeterde B5 lanceren. Deze serie zal beschikbaar zijn in formaten van 48- tot 83-inch, uitgerust met een 120Hz OLED-paneel.

LG OLED EVO M5-serie (M59LA)

Schermtype: OLED EVO

OLED EVO Resolutie: 4K UHD (3840 x 2160)

4K UHD (3840 x 2160) Verversingssnelheid: 165Hz (uitgezonderd 97 inch model, dat beperkt is tot 4K144)

165Hz (uitgezonderd 97 inch model, dat beperkt is tot 4K144) Processor: A11 Gen2 AI Processor 4K

A11 Gen2 AI Processor 4K Bijzonderheden: Eerste en enige draadloze OLED TV dankzij het Zero Connect Box-systeem voor alle randapparatuur.

Eerste en enige draadloze OLED TV dankzij het Zero Connect Box-systeem voor alle randapparatuur. Beeldverbeteringen: Brightness Booster Ultimate, Super Anti Reflection, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Picture Pro, Game Optimization, AI Super Upscaling 4K.

Brightness Booster Ultimate, Super Anti Reflection, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Picture Pro, Game Optimization, AI Super Upscaling 4K. HDR-ondersteuning: HDR10, Dolby Vision, HLG (Hybrid Log-Gamma), Dolby Vision IQ.

HDR10, Dolby Vision, HLG (Hybrid Log-Gamma), Dolby Vision IQ. Audio: 4.2-kanaals speakersysteem, 60W uitgangsvermogen, Dolby Atmos, AI Sound Pro, AI Acoustic Tuning.

4.2-kanaals speakersysteem, 60W uitgangsvermogen, Dolby Atmos, AI Sound Pro, AI Acoustic Tuning. Connectiviteit: 4x HDMI (allemaal 2.1 poorten met 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT support), 3x USB 2.0, Wi-Fi 6, LAN, Bluetooth 5.3, CI+ slot.

4x HDMI (allemaal 2.1 poorten met 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT support), 3x USB 2.0, Wi-Fi 6, LAN, Bluetooth 5.3, CI+ slot. Besturingssysteem: webOS 25 (met LG ThinQ AI).

webOS 25 (met LG ThinQ AI). Gaming features: G-Sync Compatible (Nvidia), FreeSync Compatible (AMD), VRR, ALLM, QMS, QFT, HGiG Mode, Game Optimizer (Game Dashboard).

G-Sync Compatible (Nvidia), FreeSync Compatible (AMD), VRR, ALLM, QMS, QFT, HGiG Mode, Game Optimizer (Game Dashboard). Beschikbare formaten: 97, 83, 77 en 65 inch.

LG OLED EVO G5-serie (G54LW)

Schermtype: OLED EVO

OLED EVO Resolutie: 4K UHD (3840 x 2160)

4K UHD (3840 x 2160) Verversingssnelheid: 165Hz (uitgezonderd 48″ en 97″ modellen, die 120Hz hebben).

165Hz (uitgezonderd 48″ en 97″ modellen, die 120Hz hebben). Processor: A11 Gen2 AI Processor 4K

A11 Gen2 AI Processor 4K Bijzonderheden: “One Wall Design”, hogere helderheid door “Four Stack Technology”.

“One Wall Design”, hogere helderheid door “Four Stack Technology”. Beeldverbeteringen: Brightness Booster Ultimate, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Picture Pro, AI Brightness Control, AI Upscaling (α11 AI Super Upscaling 4K).

Brightness Booster Ultimate, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Picture Pro, AI Brightness Control, AI Upscaling (α11 AI Super Upscaling 4K). HDR-ondersteuning: Dolby Vision, HDR10, HLG, Dolby Vision IQ, Active HDR, Cinema HDR, Dynamic HDR, Filmmaker Mode, HDR Gaming, HDR 10 Pro, Technicolor.

Dolby Vision, HDR10, HLG, Dolby Vision IQ, Active HDR, Cinema HDR, Dynamic HDR, Filmmaker Mode, HDR Gaming, HDR 10 Pro, Technicolor. Audio: α11 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix), Dolby Atmos, LG Sound Sync, Sound Mode Share.

α11 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix), Dolby Atmos, LG Sound Sync, Sound Mode Share. Connectiviteit: 4x HDMI 2.1 (met 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT support), 3x USB 2.0, Wi-Fi 6, Ethernet, Bluetooth 5.3, SPDIF (Optical Digital Audio Out), CI+ slot.

4x HDMI 2.1 (met 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT support), 3x USB 2.0, Wi-Fi 6, Ethernet, Bluetooth 5.3, SPDIF (Optical Digital Audio Out), CI+ slot. Besturingssysteem: webOS 25 (met LG ThinQ AI).

webOS 25 (met LG ThinQ AI). Gaming features: G-Sync Compatible (Nvidia), FreeSync Compatible (AMD), VRR, ALLM, QMS, QFT, HGiG Mode, Game Optimizer.

G-Sync Compatible (Nvidia), FreeSync Compatible (AMD), VRR, ALLM, QMS, QFT, HGiG Mode, Game Optimizer. Beschikbare formaten: 48 tot 97 inch.

LG OLED EVO C5-serie (C54LA)

Schermtype: OLED EVO

OLED EVO Resolutie: 4K UHD (3840 x 2160)

4K UHD (3840 x 2160) Verversingssnelheid: 100Hz (native), 144Hz (voor gaming via PC).

100Hz (native), 144Hz (voor gaming via PC). Processor: A9 Gen8 AI Processor 4K

A9 Gen8 AI Processor 4K Bijzonderheden: Verbeterde AI Processor Chip, Brightness Booster.

Verbeterde AI Processor Chip, Brightness Booster. Beeldverbeteringen: Dynamic Tone Mapping Pro, AI Picture Pro, AI Super Upscaling.

Dynamic Tone Mapping Pro, AI Picture Pro, AI Super Upscaling. HDR-ondersteuning: Dolby Vision, HDR10, HLG.

Dolby Vision, HDR10, HLG. Audio: 4 speakers, 40W totaal uitgangsvermogen, Dolby Atmos ondersteuning, AI Sound Pro, Acoustic Tuning.

4 speakers, 40W totaal uitgangsvermogen, Dolby Atmos ondersteuning, AI Sound Pro, Acoustic Tuning. Connectiviteit: 4x HDMI 2.1 (met eARC, VRR, ALLM), 3x USB, Wi-Fi, LAN, Bluetooth.

4x HDMI 2.1 (met eARC, VRR, ALLM), 3x USB, Wi-Fi, LAN, Bluetooth. Besturingssysteem: webOS (met LG ThinQ AI).

webOS (met LG ThinQ AI). Gaming features: AMD FreeSync Premium, VRR, ALLM, HGiG Mode, Game Optimizer.

AMD FreeSync Premium, VRR, ALLM, HGiG Mode, Game Optimizer. Beschikbare formaten: 42, 48, 55, 65, 77 en 83 inch.

LG OLED B5-serie

Schermtype: OLED

OLED Resolutie: 4K UHD (3840 x 2160)

4K UHD (3840 x 2160) Verversingssnelheid: 120Hz

120Hz Processor: Alpha 8 AI Processor Gen2

Alpha 8 AI Processor Gen2 Beeldverbeteringen: OLED Picture Quality, Dynamic Tone Mapping Pro.

OLED Picture Quality, Dynamic Tone Mapping Pro. HDR-ondersteuning: HDR10 Pro (met individuele beeldoptimalisatie), Dolby Vision, HLG.

HDR10 Pro (met individuele beeldoptimalisatie), Dolby Vision, HLG. Audio: Virtueel 9.1.2 up-mix, Dolby Atmos, AI Sound Pro, AI Acoustic Tuning, LG Sound Sync.

Virtueel 9.1.2 up-mix, Dolby Atmos, AI Sound Pro, AI Acoustic Tuning, LG Sound Sync. Connectiviteit: HDMI 2.1 poorten (met VRR, ALLM, eARC), USB, Wi-Fi, Bluetooth.

HDMI 2.1 poorten (met VRR, ALLM, eARC), USB, Wi-Fi, Bluetooth. Gaming features: NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium, VRR tot 120 Hz, ALLM, HGiG Mode, Game Optimizer.

NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium, VRR tot 120 Hz, ALLM, HGiG Mode, Game Optimizer. Besturingssysteem: webOS 25.

webOS 25. Beschikbare formaten: 55, 65, 77 en 83 inch.

LG QNED TV’s

LG’s QNED-lijn combineert Quantum Dot- en NanoCell-technologie, vaak met MiniLED, voor een verbeterd contrast en levendigere kleuren.

LG QNED99 (8K)

Schermtype: QNED 8K MiniLED

QNED 8K MiniLED Resolutie: 8K Ultra HD (7680 x 4320)

8K Ultra HD (7680 x 4320) Verversingssnelheid: 120Hz / 100Hz (native).

120Hz / 100Hz (native). Processor: α9 Gen5 AI Processor 8K

α9 Gen5 AI Processor 8K Backlight technologie: Mini LED met Precision Dimming Pro+.

Mini LED met Precision Dimming Pro+. Kleurweergave: Nano Color Pro.

Nano Color Pro. HDR-ondersteuning: Cinema HDR, Dynamic Tone Mapping Pro.

Cinema HDR, Dynamic Tone Mapping Pro. Besturingssysteem: webOS ThinQ AI (versie 22).

LG QNED92 (4K MiniLED)

Schermtype: 4K QNED MiniLED

4K QNED MiniLED Resolutie: 4K Ultra HD (3840 x 2160)

4K Ultra HD (3840 x 2160) Verversingssnelheid: 120Hz Native (VRR tot 144Hz).

120Hz Native (VRR tot 144Hz). Processor: α8 AI Processor 4K Gen2

α8 AI Processor 4K Gen2 Backlight technologie: MiniLED met Precision Dimming Pro.

MiniLED met Precision Dimming Pro. Kleurweergave: Quantum Dot en NanoCell.

Quantum Dot en NanoCell. HDR-ondersteuning: Dolby Vision, HDR10, HLG, Dynamic Tone Mapping Pro, Filmmaker Mode.

Dolby Vision, HDR10, HLG, Dynamic Tone Mapping Pro, Filmmaker Mode. Audio: α8 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix), Dolby Atmos, Clear Voice Pro.

α8 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix), Dolby Atmos, Clear Voice Pro. Connectiviteit: HDMI 2.1 (met 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT support), USB, Wi-Fi, Bluetooth.

HDMI 2.1 (met 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT support), USB, Wi-Fi, Bluetooth. Gaming features: VRR (tot 144Hz), ALLM, FreeSync™, Game Optimizer, HGIG Mode.

VRR (tot 144Hz), ALLM, FreeSync™, Game Optimizer, HGIG Mode. Besturingssysteem: webOS 25.

LG QNED9M (met draadloze technologie)

Schermtype: 4K QNED (NanoCell-achtergrondverlichting en Quantum Dot-technologie)

4K QNED (NanoCell-achtergrondverlichting en Quantum Dot-technologie) Resolutie: 4K Ultra HD (3840 x 2160)

4K Ultra HD (3840 x 2160) Verversingssnelheid: 120Hz Native (VRR tot 144Hz).

120Hz Native (VRR tot 144Hz). Processor: α9 AI Processor 4K Gen8

α9 AI Processor 4K Gen8 Backlight technologie: Edge LED met Local Dimming.

Edge LED met Local Dimming. Kleurweergave: Dynamic QNED Color.

Dynamic QNED Color. Bijzonderheden: True Wireless 4K-technologie, “Ultra Slim”-design (16,4 mm diep).

True Wireless 4K-technologie, “Ultra Slim”-design (16,4 mm diep). HDR-ondersteuning: Dolby Vision, HDR10, HLG, Dynamic Tone Mapping Pro, Filmmaker Mode.

Dolby Vision, HDR10, HLG, Dynamic Tone Mapping Pro, Filmmaker Mode. Audio: α9 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix), Dolby Atmos, Clear Voice Pro.

α9 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix), Dolby Atmos, Clear Voice Pro. Connectiviteit: HDMI 2.1 (met VRR tot 144Hz, ALLM), USB, Wi-Fi, Bluetooth.

HDMI 2.1 (met VRR tot 144Hz, ALLM), USB, Wi-Fi, Bluetooth. Gaming features: AMD FreeSync Premium, VRR, ALLM, Game Optimizer, HGIG Mode.

AMD FreeSync Premium, VRR, ALLM, Game Optimizer, HGIG Mode. Besturingssysteem: webOS 25.

LG QNED85

Schermtype: 4K QNED MiniLED

4K QNED MiniLED Resolutie: 4K Ultra HD (3840 x 2160)

4K Ultra HD (3840 x 2160) Verversingssnelheid: 120Hz Native (VRR tot 120Hz voor 55/50″ modellen).

120Hz Native (VRR tot 120Hz voor 55/50″ modellen). Processor: α8 AI Processor 4K Gen2

α8 AI Processor 4K Gen2 Kleurweergave: Dynamic QNED Colour.

Dynamic QNED Colour. HDR-ondersteuning: HDR10, HLG.

HDR10, HLG. Audio: 2.0-kanaals speakersysteem, 20W uitgangsvermogen, α8 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix), AI Acoustic Tuning.

2.0-kanaals speakersysteem, 20W uitgangsvermogen, α8 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix), AI Acoustic Tuning. Connectiviteit: 4x HDMI 2.1 (met 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS support), 2x USB 2.0, Bluetooth.

4x HDMI 2.1 (met 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS support), 2x USB 2.0, Bluetooth. Gaming features: AMD FreeSync Compatible, VRR, ALLM, HGiG Mode, Game Optimizer (Game Dashboard).

AMD FreeSync Compatible, VRR, ALLM, HGiG Mode, Game Optimizer (Game Dashboard). Besturingssysteem: webOS 25.

webOS 25. Beschikbare formaten: Inclusief een nieuw 100-inch formaat.

LG QNED82

Schermtype: QNED (Edge lit)

QNED (Edge lit) Resolutie: 4K UHD (3840 x 2160)

4K UHD (3840 x 2160) Verversingssnelheid: 100Hz (native)

100Hz (native) Processor: α7 Gen8 AI Processor 4K

α7 Gen8 AI Processor 4K Kleurdiepte: 1 miljard kleuren (10 bit).

1 miljard kleuren (10 bit). Bijzonderheden: Ultra Slim-design.

Ultra Slim-design. HDR-ondersteuning: Dolby Vision, HDR10, HLG.

Dolby Vision, HDR10, HLG. Audio: 2 speakers, 20W totaal uitgangsvermogen, Dolby Atmos ondersteuning, AI Sound Pro.

2 speakers, 20W totaal uitgangsvermogen, Dolby Atmos ondersteuning, AI Sound Pro. Connectiviteit: HDMI (met eARC), USB, Wi-Fi, Ethernet (100Mbps).

HDMI (met eARC), USB, Wi-Fi, Ethernet (100Mbps). Besturingssysteem: webOS 25.

webOS 25. Energieklasse: E.

LG QNED86A6 (MiniLED 4K Smart TV 2025)

Schermtype: QNED EVO (MiniLED)

QNED EVO (MiniLED) Resolutie: 4K UHD (3840 x 2160)

4K UHD (3840 x 2160) Verversingssnelheid: 100Hz.

100Hz. Processor: α8 AI Processor Gen2 (voor 100 inch variant) of α7 4K AI Processor Gen8 (voor 43 inch variant).

α8 AI Processor Gen2 (voor 100 inch variant) of α7 4K AI Processor Gen8 (voor 43 inch variant). Kleurweergave: New Dynamic QNED Color.

New Dynamic QNED Color. Backlight technologie: Edge lit.

Edge lit. HDR-ondersteuning: Dolby Vision, HDR10, HLG.

Dolby Vision, HDR10, HLG. Audio: 2 speakers, 20W totaal uitgangsvermogen.

2 speakers, 20W totaal uitgangsvermogen. Energieklasse: E.

LG QNED85A6C (MiniLED 4K Smart TV 2025)

Schermtype: QNED (LCD met Edge LED backlight)

QNED (LCD met Edge LED backlight) Resolutie: 4K (3840 x 2160)

4K (3840 x 2160) Verversingssnelheid: 144Hz (120Hz voor 50-55″ modellen).

144Hz (120Hz voor 50-55″ modellen). Processor: Alpha 8 Gen2

Alpha 8 Gen2 Kleurweergave: New Dynamic QNED Color.

New Dynamic QNED Color. HDR-ondersteuning: HFR (4K144 HDR10).

HFR (4K144 HDR10). Connectiviteit: 4x HDMI 2.1 (met HFR, VRR, ALLM, QMS, CEC), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3.

4x HDMI 2.1 (met HFR, VRR, ALLM, QMS, CEC), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3. Audio: Ondersteuning voor Dolby Digital Plus (E-AC-3), Dolby AC-4, Dolby TrueHD, DTS Audio.

LG QNED93A6A (MiniLED 4K TV 2025)

Schermtype: QNED EVO AI QNED93 (MiniLED)

QNED EVO AI QNED93 (MiniLED) Resolutie: 4K

4K Processor: α8 AI Processor Gen2

α8 AI Processor Gen2 Kleurweergave: Splinternieuwe dynamische QNED Color Pro.

Splinternieuwe dynamische QNED Color Pro. Bijzonderheden: Verbeterde helderheid en uitzonderlijk contrast met MiniLED.

LG NanoCell TV’s

LG biedt ook NanoCell-modellen aan als betaalbaarder alternatief.

LG NanoCell NANO81A6A (2025)

Schermtype: NanoCell (Direct LED)

NanoCell (Direct LED) Resolutie: 4K UHD (3840 x 2160)

4K UHD (3840 x 2160) Verversingssnelheid: 50Hz (native).

50Hz (native). Processor: α7 AI Processor 4K Gen8

α7 AI Processor 4K Gen8 Beeldverbeteringen: Pure kleuren in echt 4K, 4K Super Upscaling.

Pure kleuren in echt 4K, 4K Super Upscaling. HDR-ondersteuning: Filmmaker Mode, HDR10, HLG.

Filmmaker Mode, HDR10, HLG. Audio: 2.0-kanaals speakersysteem, 20W gemiddeld vermogen, AI Sound Pro.

2.0-kanaals speakersysteem, 20W gemiddeld vermogen, AI Sound Pro. Connectiviteit: 3x HDMI (waarvan 1x HDMI 2.1 met ALLM, eARC, VRR), 2x USB 2.0, Wi-Fi, Ethernet (100Mbps).

3x HDMI (waarvan 1x HDMI 2.1 met ALLM, eARC, VRR), 2x USB 2.0, Wi-Fi, Ethernet (100Mbps). Smart TV: webOS.

webOS. Energieklasse: E (SDR), G (HDR).

Algemene vernieuwingen in de 2025 Line-up