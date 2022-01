Razer komt met Razer Smart Home App voor slimme lampen

Fabrikant Razer ken je natuurlijk voornamelijk van allerlei gaming accessoires, maar het bedrijf wil ook actiever worden op de smarthomemarkt. Dat doet het nu met de nieuwe Razer Smart Home App. Verlichting gaat een steeds grotere rol spelen tijdens het gamen. Je kan de verlichting mee laten kleuren met de actie op je scherm, maar het kan ook de juiste sfeer scheppen om topprestaties te leveren.

Razer wil gamers nu zelf de volledige controle geven met een nieuwe app voor slimme verlichting en dat gaat veel verder dan het huidige Razer Chroma. Het plan is om daarnaast vrijwel alle protocollen en fabrikanten mee te nemen, zodat het een universele app wordt voor slimme verlichting. Zo kun je bij Razer en de huidige Synapse PC software al Philips Hue koppelen en gebruiken, maar daar moeten nog veel meer bijkomen. De fabrikant heeft het ‘Razer Chroma Smart Home Program’ opgezet om fabrikanten aan boord te halen. Op dit moment doen onder andere Nanoleaf, LIFX en Monster ook al mee.

Razer Smart Home App verschijnt in eerste helft 2022

De app wordt een simpele uitvoering en zal ongetwijfeld voor een deel gericht zijn op gamers. Zo is er in ieder geval ondersteuning voor routines. Of de app voor iedereen gratis te downloaden is of een betaalde app wordt is nog onduidelijk. De nieuwe Smart Home App van het bedrijf moet in ieder geval in de eerste helft van 2022 gaan verschijnen.