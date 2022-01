Vorig jaar gingen we aan de slag met de Oral-B iO, de slimste elektrische tandenborstel van dat moment. De premium tandenborstel leverde nauwkeurige real-time weergave, veel motiverende functies en handige tips in een overzichtelijke app. Je leert daadwerkelijk beter poetsen met deze slimme tandenborstel. Tijdens de CES 2022 in Las Vegas heeft Oral-B de opvolger gelanceerd. De Oral-B iO10 is het nieuwe vlaggenschip, maar daarnaast komen er ook twee goedkopere modellen op de markt met de iO4 en iO5.

De Oral-B iO10 met iOSense is volgens de tandenborstelfabrikant de ultieme orale gezondheidscoach. Het nieuwe model moet het probleem met de vorige tandenborstel oplossen. Het waarschuwingslampje als je te hard drukt en de timer zitten op de tandenborstel zelf en die zie je dus alleen maar als je voor een spiegel staat. Bij de nieuwe Oral-B iO10 zie je deze informatie op het laadstation. Hier zie je de timer, drukwaarschuwingen en zelfs een ring van verschillende lampjes die corresponderen met zes verschillende gebieden in de mond. Zo zie je meteen of je alle plekken voldoende aandacht hebt gegeven. Je hoeft dus ook niet altijd de app te openen om deze informatie te bekijken.

Goedkopere slimme tandenborstels van Oral-B

Prijs en beschikbaarheid zijn overigens nog niet bekend, maar verwacht wederom een flinke aanschafprijs voor de Oral-B iO10. Wel is er een wachtlijst om je op in te schrijven. Is je dat teveel voor een tandenborstel? Dan is het goed om te weten dat Oral-B ook met twee goedkopere slimme tandenborstels op de markt komt. De iO4 en iO5 hebben dezelfde druksensoren en de roterende kop als het vlaggenschip, maar de iO4 heeft slechts vier poetsmodes en geen digitaal display. De iO5 is net wat geavanceerder met vijf verschillende poetsmodes, kunstmatige intelligentie en live coaching via de app. Beide goedkopere modellen moeten voor onder de 100 dollar gaan verschijnen in 2022. Of en wanneer de tandenborstels naar Nederland en België komen is nog onbekend. De kans is echter groot, want ook de voorganger is hier verkrijgbaar.