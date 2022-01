Nieuwe Roborock-robotstofzuiger maakt zichzelf schoon

De nieuwe Roborock robotstofzuiger kan niet alleen zelf zijn stofcompartiment legen: hij kan ook de dweil schoonmaken. Het gaat om Roborock S7 MaxV Ultra, een soort ultieme mix van VibraRise en Roborock S7.

Roborock S7 staat bekend om zijn zuigkracht, de S6 MaxV Ultra om zijn goede uitrusting van camera’s en vaardigheid om objecten vast te stellen. Tegelijkertijd is er de VibraRise-technologie, die in staat is om sonisch te dweilen en zelfs de mop omhoog te laten komen als er een tapijt in de buurt is. Roborock S7 MaxV Ultra is een combinatie van die drie, waarnaar je als eigenaar geen omkijken hebt. Hij leegt zelf het stof en maakt de mop schoon, zodat hij er weer even tegenaan kan.

Roborock S7 MaxV Ultra

Dat systeem heet Empty Wash Fill Dock. De stofbak wordt geleegd in de grotere stofbak van zijn dock, terwijl het mopgedeelte wordt hervuld met water en zelfs de mop zelf kan schoonmaken. Er is natuurlijk uiteindelijk wel een maximum. Dat is 300 vierkante meter dweilen en zeven weken aan stof. Dat laatste is een wat vreemde uitdrukking, aangezien je niet weet of iemand bijvoorbeeld huisdieren heeft of om andere redenen een meer stoffig huis heeft. Aan de andere kant zal dit een gemiddelde zijn.

De stofzuiger is in staat om een landkaart te maken van huis (ook van meerdere verdiepingen, al kan het apparaat zelf de trap niet op en af) om zo te zorgen dat hij bij bepaalde plekken vandaan blijft (zoals het trapgat). Daarnaast is er ReactiveAI 2.0 aan het apparaat toegevoegd, waardoor hij leert om bepaalde objecten te omzeilen, ongeacht hoeveel licht er is.

Empty Wash Fill Dock

Roborock S7 MaxV Ultra kost 1399,99 dollar (ruim 1200 euro). De Empty Wash Fill Dock zit daarbij in, maar is voor 859,99 dollar (ruim 750 euro) ook los verkrijgbaar. In de Verenigde Staten wordt hij in de tweede helft van dit jaar beschikbaar via Amazon.