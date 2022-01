Lenovo komt met Lenovo Smart Clock Essential met Alexa

Tijdens CES heeft Lenovo een nieuwe Lenovo Smart Clock Essential aangekondigd, namelijk eentje met Alexa-ondersteuning. Daarnaast komt Lenovo met een nachtlamp genaamd Ambient Light Dock en een smart digitale fotolijst Smart Frame.

Lenovo Smart Clock Essential met Alexa

Lenovo Smart Clock Essential met Alexa is een speaker met spraakbesturing, gecombineerd met een wekker. Hij bestond al met Google Assistent-ondersteuning, maar nu is hij er dus ook voor Alexa. Qua design lijkt hij erg op de Smart Clock 2, maar hij biedt geen slim scherm. Op het lcd-scherm van de smart klok zie je de tijd en de weersvoorspelling. Alexa kan ook als een soort hub fungeren, waarin meerdere smarthome-apparaten samen kunnen worden bestuurd. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld je telefoon op te laden dankzij de USB-poort op het apparaat.

Ambient Light Dock

Nog een gadget voor je nachtkastje is de Ambient Light Dock. Zoals de naam al doet vermoeden gaat het om een dockingstation waarin je de Smart Clock Essential kwijt kunt. Hij geeft bovendien licht en kan in 8 verschillende patronen worden ingesteld, denk daarbij aan een regenboog aan kleuren of een zonsondergang. Het heeft een soort bolvormige lampjes aan de zijkant die het een heel uniek en opvallend ontwerp geven.

Smart Frame

Smart Frame is een slimme digitale fotolijst van 38 x 60 centimeter en een resolutie van 1920 x 1080. Je kunt hierop direct vanuit Google Foto’s je afbeeldingen tonen, maar het is ook mogelijk om het interne geheugen van 16 GB te gebruiken. Je kunt daarnaast virtuele memoblaadjes maken en achterlaten voor je huisgenoten, familieleden of partner.

Lenovo Smart Clock Essential met Alexa kost 60 dollar, Lenovo Ambient Light Dock 30 dollar en Smart Frame 400 dollar. Het is nog onbekend wat de Europese prijzen zullen zijn, maar omgerekend is het 53 euro, 26 euro en 355 euro. De producten komen ergens in de komende maanden uit in de Verenigde Staten. Smart Frame is daar zelfs al uit. Het is afwachten of deze producten de oversteek gaan maken.