TCL komt met nieuwe tablets: NXTPAPER 10s, Tab 10L en Tab 8 4G

Vorig jaar lanceerde TCL de NXTPAPER, een mix tussen een tablet en een e-reader. Dit jaar lanceert TCL opnieuw een aantal tablets tijdens de CES 2022 in Las Vegas, waaronder een semi-opvolger van de vorig jaar verschenen NXTPAPER.

TCL NXTPAPER 10S

Dit keer is de NXTPAPER 10S gelanceerd. Deze moet eenzelfde soort ervaring bieden als het model van vorig jaar. Het is geen echt e-reader display, maar een ips display van 10,1-inch dat het blauwe licht vermindert tot 50 procent en beschikt over antireflectie. Dit moet volgens TCL vergelijkbaar zijn met een e-reader display. Daarnaast komt deze tablet met een stylus, de zogenaamde T Pen om notities te maken. Ook is de tablet voorzien van een grote batterij van 8.000 mAh. De tablet komt volgende maand naar Europa. De prijs in dollars is 249, maar is in euro’s nog niet bekend.

TCL Tab 10L

Op zoek naar een goedkopere tablet? Kijk dan eens naar de TCL Tab 10L met een HD+ display van 10,1-inch en een MT8167B chipset. De tablet beschikt over 2 GB werkgeheugen en 32 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 4.080 mAh, er zijn twee camera’s (vijf megapixel achter en twee megapixel voor) en de tablet draait op Android 11. De tablet zal beschikbaar zijn in een aantal markten, maar welke zijn nog niet bekend. De prijs is 99 dollar voor de TCL Tab 10L.

TCL Tab 8 4G

De TCL Tab 8 4G is een kleinere versie van de Tab 10L. Geen 10,1-inch, maar 8-inch met een resolutie van 1.280 bij 800 pixels. De overige specificaties lijken identiek, behalve dan de toevoeging van 4g. Je kunt dus zowel wifi als lte gebruiken. De prijs is dan ook iets duurder door deze toevoeging, ook al is de tablet zelf iets kleiner. In het eerste kwartaal is de TCL Tab 8 4G in Europa verkrijgbaar. Alleen de prijs in dollars is bekend, namelijk 129 dollar.