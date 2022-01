Withings Body Scan-weegschaal meet verschillende delen van je lijf

Withings kondigt op elektronicabeurs CES een nieuwe weegschaal aan die verschillende delen van het lichaam apart van elkaar meet. Ook kan de Withings Body Scan een hartfilmpje maken en de activiteit van je zenuwen in de gaten houden.

Withings, dat laatst nog een nieuwe camera op de markt bracht, maakt al langer gadgets om je te informeren over je lichaam, zoals vijf jaar geleden de Body Cardio. Nu is echter de meest innovatieve weegschaal van het bedrijf tot nu toe aangekondigd, namelijk Body Scan. Deze weegschaal komt met vier elektroden die hartfilmpjes kunnen maken en de activiteit van je zenuwen kunnen meten. Door elektrische signalen door je lichaam te laten gaan, kan het zien hoe het met de zenuwen gesteld is.

Withings Body Scan

Dat is belangrijk, omdat veel chronische gezondheidsproblemen samenhangen met problemen met zenuwen, zoals obesitas. Het is in ieder geval iets nieuws dat we nog niet eerder zagen in weegschalen (of wearables). Nieuw is ook dat je een abonnement kunt afsluiten, waarmee je met medische specialisten kunt spreken over je lichamelijke gezondheid.

Daarnaast kan deze weegschaal ook meten hoe het per lichaamsdeel gesteld is met het vetpercentage, wat heel waardevol is als je van bepaald vet af wil komen en gezonder wil zijn. Volgens Withings verlangen gebruikers meer medische informatie en informatie over gezondheid. Het design lijkt op dat van de Body Cardio, dus de weegschaal heeft een vrij luxe uiterlijk. Er zitten alleen veel meer sensoren op om je bijvoorbeeld nog nauwkeuriger te vertellen wat je gewicht is: de afwijking is maximaal 50 gram.

Health Mate-app

De gegevens zijn te zien in de Withings Health Mate-app, waarbij je onder andere kunt kijken naar trends, maar ook je gegevens kunt delen met een medisch specialist. De batterij van deze weegschaal gaat een jaar mee, maar je betaalt wel een hoge prijs voor deze superweegschaal: 270 euro. Daarvoor krijg je wel een exemplaar met behalve de bovenstaande eigenschappen een kleuren-lcd-scherm van 3,2 inch.