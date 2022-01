Eufy komt met dubbele camera Eufy Security Video Doorbell Dual

Eufy’s nieuwe videodeurbel komt met twee camera’s. Het idee van Eufy Security Video Doorbell Dual is dat er een 2K-camera aan de bovenkant zit voor het lichaam en gezicht van een bezoeker, met nog een 1080p camera die lager kijkt zodat je pakketjes op de grond kunt zien staan. Daarnaast komt het met een gloednieuwe slimme garagedeurcontroller met camera: Garage Cam.

Het is een slimme uitvinding, want nu moet je met veel videodeurbellen de keuze maken of je die richt op de grond of op iemands gezicht, als je al een keuze kunt maken. Nu heb je een dit probleem niet meer, want er zijn twee camera’s op het apparaat te vinden die allebei een andere functie hebben.

Eufy Video Doorbell Dual

Eufy Video Doorbell Dual kost 350 dollar (310 euro), maar dat is wel inclusief de Homebase 2. Dit is de hub van Eufy die je nodig hebt om van deze deurbel gebruik te kunnen maken, maar je hebt dan verder geen abonnement nodig. Deze slimme deurbel werkt op batterijen en is dus niet bedraad. De bovenste camera van 2K kan in een hoek van 160 graden kijken, terwijl voor de 1080p-camera aan de onderzijde een kijkhoek van 120 graden geldt. Dankzij kunstmatige intelligentie kan de camera bovendien een pakketje herkennen, of het gezicht van vrienden of familie.

Advertentie

Het is niet een compleet nieuwe uitvinding, zo’n videodeurbel met twee camera’s. Die werd namelijk eerder al aangekondigd door Kuna in de vorm van Kuna Maximus Answer. De Eufy Dual maakt echter gebruik van een batterij en kan wel zes maanden mee op één keer opladen, maar uiteraard hangt dat af van de drukte rondom je deur. De lancering van deze nieuwe deurbel vindt plaats op 8 februari 2022 en werkt met Google Home en Amazon Alexa.

Eufy Security Garage-Control Cam

Een ander nieuw product is de Eufy Security Garage-Control Cam en de Cam Plus. Wederom nogal een mond vol, maar dit pakketje bestaat ook uit meerderep roducten. Het is namelijk een volledig pakket om je garage te openen en te sluiten en in de gaten te houden. Het bevat namelijk een 1080p videocamera voor één deur en Cam Plus met 2K-videokwaliteit voor twee deuren. Er zitten deursensoren in die je waarschuwen als je de deur vergeet te sluiten. Vervolgens kun je met de Garage Control Cam de deur op afstand openen en sluiten via de app of stembesturing. Of zelfs op basis van je locatie, als je hiervoor toestemming geeft.

De camera’s kunnen het verschil zien tussen een auto en een mens, bevatten 32GB cloudopslag en verschijnen in maart van 2022. De Garage-Control Cam kost 99 dollar (87 euro) en Garage-Control Cam Plus is 129 euro (115 euro).