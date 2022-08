Samsung Q-Symphony: wat is het en hoe werkt het?

Samsung Q-Symphony voor soundbars en tv’s

Een soundbar op zich is natuurlijk al een flinke verbetering ten opzichte van de geluidskwaliteit van een televisie zelf. Maar, het geluid dat televisies zelf produceren wordt steeds beter. Waarom zou je dan niet het geluid van een tv kunnen combineren met het geluid van een soundbar voor een nog indrukwekkendere audio-ervaring? Dat is het idee achter Samsung Q-Symphony.

Samsung’s revolutionary Q-Symphony feature harnesses the power of Samsung tv’s en soundbars – combining the former’s built-in speakers with the latter’s impressive audio capabilities – to deliver a truly immersive and powerful sound experience.

De nieuwste soundbars van Samsung (sinds 2020) beschikken over Q-Symphony, wat simpelweg betekent dat de soundbar samen kan werken met de televisie voor een optimale audioweergave. De speakers van de soundbar én de speakers van de televisie (zowel boven als onder) worden gebruikt om het geluid in de ruimte te verspreiden en met name hoogte aan het geluid toe te voegen. Dit moet volgens Samsung zorgen voor een breder en voller geluidsveld, zonder vertraging of een hoorbaar verschil in audiokwaliteit.