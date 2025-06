Philips Hue introduceert Play wall washer

De installatie en bediening van de Play wall washer zijn geïntegreerd in het bestaande Philips Hue-ecosysteem. Via de Hue-app kunnen gebruikers de intensiteit, snelheid, helderheid en positie van het licht aanpassen. De lamp werkt naadloos samen met diverse Hue-accessoires, zoals de HDMI Sync Box, en is compatibel met spraakassistenten zoals Amazon Alexa, Google Assistant en Apple HomeKit. Wanneer er geen synchronisatie actief is, kan de lamp ook dienen als sfeerverlichting.

Gelijktijdig met de introductie van de wall washer, stelt Philips Hue zijn generatieve AI-assistent beschikbaar. Deze assistent, die context kan interpreteren, creëert gepersonaliseerde lichtscènes op basis van de ingevoerde stemming, gelegenheid of stijl van de gebruiker. Dit is een stap naar meer intuïtieve en slimme verlichting in huis. De AI-assistent is momenteel beschikbaar in Nederland, België en Luxemburg, op voorwaarde dat de Hue-app op Engels is ingesteld. Verdere uitrol naar andere regio’s staat gepland, met wereldwijde beschikbaarheid tegen eind augustus. Toekomstige updates zullen onder meer de mogelijkheid bieden om schema’s en automatiseringen te creëren, en in-app ondersteuning via een chatbot.

Prijs Philips Hue Play wall washer