De Anker Nebula Cosmos Laser 4K is een zogenaamde alles-in-één projector. Je kunt de projector niet alleen overal neerzetten waar je maar wilt, maar kan hem ook gemakkelijk verbinden met je wifi-netwerk, beschikt over ingebouwde speakers met Dolby Sound en beschikt over Android TV 10 voor al je smartbehoeftes.

De nieuwe Anker Nebula Cosmos Laser 4K moet de beeldkwaliteit weer een stukje omhoog brengen dankzij de 4k-resolutie en 2400 lumen. Ook beschikt de laserprojector over ALPD 3.0 om de efficiëntie qua licht met 20 procent omhoog te brengen. Zo moet je volgens Anker altijd over helder beeld beschikken, zelfs als de lichten aan zijn. De projector beschikt over een HDR10-dongel die draait op Android TV 10, dus je hebt de beschikking over meer dan 7000 verschillende apps waaronder Netflix, Disney Plus, en al je andere favoriete streamingdiensten. Het geluid komt van het 30W speakersysteem met Dolby Audio. Middels AiFi (Artifical Intelligence Fidelity) is de projector gemakkelijk aan andere AiFi-speakers te koppelen.

Prijs en beschikbaarheid

Anker laat verder nog weten dat installatie een fluitje van een cent is dankzij Gridless Auto Keystone Correction en Seamless Autofocus. De Anker Nebula Cosmos Laser 4K moet volgende week op Kickstarter verschijnen, waarna de verzending in maart plaats moet gaan vinden. Qua prijs moet je denken aan een flink bedrag. De prijs in dollars is namelijk bekend en dat is 3.000 dollar voor deze 4k laserprojector van Anker, zo weet website WhatHiFi.

