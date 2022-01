HDMI 2.1a voegt source-based tone-mapping (SBTM) toe

hdmi 2.1 is niet meer wat het ooit was. De standaard werd in het leven geroepen om de nieuwste functies op het gebied van audio en video een eigen label te geven. Sinds eind vorig jaar kan dat de prullenbak in want hdmi 2.0 bestaat niet meer en apparaten die van hdmi 2.0 gebruikmaken mogen nu hdmi 2.1 als label gebruiken.

hdmi 2.1 wordt nu echter wel uitgebreid met een nieuwe versie; hdmi 2.1a. Deze versie voegt een nieuwe functie genaamd Source-Based Tone Mapping (SBTM) toe. Simpel gezegd betekent dit dat een bronapparaat zijn hdr-output automatisch kan aanpassen aan de mogelijkheden van een televisie. Het is geen nieuw hdr-formaat zoals Dolby Vision of HDR10+ maar maakt communicatie tussen bron en scherm mogelijk voor een optimale weergave van hdr-materiaal.

Volgens de organisatie achter de hdmi-standaard kunnen reeds uitgebrachte apparaten eenvoudig voorzien worden van een firmware-upgrade waarmee Source-Based Tone Mapping (SBTM) toegevoegd wordt. Zowel de bron (een speler) as het scherm (een televisie) moet SBTM ondersteunen. Of er firmware-upgrades uitgerold gaan worden naar televisies en spelers is nog niet bekendgemaakt.