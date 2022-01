Sony bevestigt naam nieuwe VR headset voor PlayStation 5

Dat er een nieuwe VR headset aan zat te komen was al wel duidelijk, maar nu is ook de naam officieel bekendgemaakt door Sony. De nieuwe VR headset voor de PlayStation 5 heet …. PlayStation VR2. Toegegeven, een hele sprankelende naam is het niet, maar dat hoeft natuurlijk ook niet.

Hoe de headset er precies uit komt te zien is nog geheel onduidelijk. Sony heeft gisteren een presentatie gehouden tijdens de CES 2022 in Las Vegas, waarbij het ook uitgebreid over de PlayStation 5 heeft gesproken, maar beelden van de nieuwe VR headset werden niet getoond. Eerder dit jaar werden al wel de nieuwe VR-controllers getoond door Sony. De controllers met adaptieve triggers hebben nu officieel de naam ‘Sense’ gekregen. De VR-bril zelf beschikt over haptische feedback, eye tracking, 4K HDR, 90/120Hz frame rates en een gezichtsveld van 110 graden, zo weet The Verge. Je kunt de nieuwe VR headset simpel via usb-c verbinden aan je PlayStation 5, dus laten we hopen dat het gedoe met de vele kabels van de vorige generatie VR-bril achterwege blijft.

Horizon Call of the Mountain

Tot slot werd ook de eerste exclusieve VR-titel bekendgemaakt voor de PlayStation VR2. Het nieuwe spel heet Horizon Call of the Mountain en speelt zich af in de Horizon-wereld. Horizon Zero Dawn was één van de toptitels van de PlayStation 4 en verscheen begin 2017. Volgende maand verschijnt de opvolger Horizon Forbidden West. Nu is dus duidelijk dat er ook nog een exclusieve VR-titel van Horizon aan zit te komen.