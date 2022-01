Schlage komt met Encode Plus Smart Wifi-penslot voor Apple Home Key

Schlage komt met het Encode Plus Smart Wifi-penslot. Dit is het eerste slimme slot voor consumenten dat werkt met Apple Home Key. Het is ook mogelijk het te gebruiken met Alexa en Google Assistent. Het is mogelijk om Encode Plus van een afstand te openen en te sluiten of tijdelijke toegangscodes aan te maken.

Apple Home Key

Apple Home Key is nog erg nieuw. Het werd geïntroduceerd in iOS 15 en hiermee kun je de digitale sleutel van je slimme slot bewaren in je Apple Wallet. Je hoeft vervolgens dan alleen maar je iPhone of Apple Watch aan te tikken terwijl je het op je slimme slot houdt om deze te openen. Erg handig als je met boodschappentassen staat en simpelweg omdat je je smartphone waarschijnlijk altijd wel bij je draagt.

Maar, wat als je iPhone leeg is? Encode Plus heeft Power Reserve, wat betekent dat hij de deur zelfs van het slot kan halen als de iPhone leeg is. Dat kan niet tot in de eeuwigheid, maar maximaal vijf uur nadat de iPhone is uitgevallen. Ook kun je zien wanneer de tijdelijke toegangscodes zijn gebruikt. Dat kan in de app maar ook via pushnotificaties die laten zien dat de deur gesloten of geopend is.

Schlage Encode Plus Smart Wifi-penslot

Je hoeft niet per se een iPhone te hebben om van het nieuwe Schlage-slot gebruik te maken: de Schlage Home-app werkt zowel op iOS- als Android-smartphones. Het is niet voor het eerst dat je een smartlock kunt gebruiken met een iPhone, het is alleen nieuw dat dit nu kan met de Apple Home Key dat sinds half september beschikbaar is dankzij de update van Apple’s besturingssysteem voor mobile.

Het Schlage Encode Plus Smart Wifi-penslot kost omgerekend 265 euro. Hij arriveert in de lente van 2022, maar in welke gebieden precies is nog niet bekendgemaakt.