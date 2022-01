OnePlus toont week voor aankondiging ontwerp van OnePlus 10 Pro

OnePlus staat in de startblokken om zijn OnePlus 10 Pro aan te kondigen: dat moet volgende week dinsdag gebeuren. Aan de andere kant kun je afvragen wat er dan nog nieuw is, want er is al veel gelekt en onthuld door OnePlus zelf. Vandaag kwam het bedrijf met officiële afbeeldingen van de nieuwe smartphone.

Het vlaggenschip van OnePlus, dat inmiddels een high end-range heeft en een midrange-toestel (de Nord-serie), is OnePlus 10 (Pro). Het toestel is herkenbaar aan een vierkant camera-eiland waarop drie camera’s te vinden zijn. Eén van de cirkels heeft leds en er staat P2D 50T. Dat is nog wel een beetje mysterieus, want daarvan is de betekenis onbekend.

OnePlus 10 Pro

Wederom werkt OnePlus samen met Hasselblad voor zijn zijn lenzen. Blijkbaar zijn dit er drie, maar hoeveel megapixel ze zijn is onbekend. Ook hun verdere functies zijn nog gehuld in mysterie. Er is dus nog genoeg toe te lichten als het toestel ook daadwerkelijk wordt aangekondigd.

Advertentie

Er zijn wel genoeg geruchten: zo zou het toestel ongeveer 700 euro gaan kosten, heeft hij een 6,7 inch scherm met een resolutie van 1440 x 3216 en beeldverversing op 120Hz. De afmetingen zijn volgens geruchten 163 x 73,9 x 8,5mm. Er zijn ook roddels over de camera’s. Zo zou er een 48MP hoofdcamera, een 50MP groothoeklens en een 8MP telefotolens met 3,3 x optische zoom opzitten. Dat zou wel opmerkelijk zijn, want dit zijn dezelfde specificaties als voorganger OnePlus 9. De selfiecamera is wel beter als we de geruchten mogen geloven: die gaat naar 32MP in plaats van 16MP.

Eerst in China

OnePlus 10 wordt in eerste instantie in China uitgegeven, voordat het naar de rest van de wereld komt. 11 januari is het zover, dan kondigt OnePlus de nieuwe telefoon aan.