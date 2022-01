Tijdens CES laten alle grote fabrikanten hun nieuwste innovaties op het gebied van consumentenelektronica zien. Samsung toonde eerder vandaag al zijn vernieuwingen op het gebied van displaytechnieken (televisies), maar ook op het gebied van accessoires heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant niet stilgezeten.

De Eco Remote die in 2021 geïntroduceerd werd wordt in 2022 weer vernieuwd. Net zoals het vorige model kan de afstandsbediening opgeladen worden middels licht uit de omgeving, zowel zonlicht als licht van de lampen in huis. Dit jaar komt er echter een innovatieve extra bij. De afstandsbediening kan namelijk radiogolven in huis omzetten naar energie waardoor het energieniveau langer op peil blijft.

De remote maakt gebruik van de radiogolven die door de router en andere zenders in huis verspreid worden en zet deze om in een kleine hoeveelheid energie. Op deze manier moet de kans nog kleiner worden dat de remote niet werkt, maar mocht dat toch het geval zijn dan kun je de accessoire altijd nog via usb-c opladen.