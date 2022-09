IFA 2022 round-up: techbeurs nog niet helemaal de oude

Na enkele magere jaren en een zeer uitgeklede beurs in 2020 door de Corona-tijd was het eindelijk weer zover. De IFA 2022 in Berlijn ging weer in de oude vorm door. Wie dacht dat het weer ouderwets groots was, met een enorm volle beursvloer en tot de nok toe gevulde hallen, kwam van een koude kermis thuis. De IFA 2022 is nog niet weer de oude. Hallen waren soms halfleeg en ook de bezoekersaantallen vielen, in ieder geval op de persdagen, toch wat tegen. FWD was echter weer aanwezig en we hebben de afgelopen dagen zowel vanuit Berlijn als thuis verslag gedaan van alle nieuwe producten en ontwikkelingen.

Opvallend was dat veel fabrikanten productaankondigingen deden ten tijde van de IFA 2022, maar eigenlijk fysiek niet aanwezig waren. Zo waren er diverse fabrikanten aanwezig in Berlijn, maar hielden presentaties en demonstraties op andere plekken. Ook waren er fabrikanten die gewoon vanuit een heel ander deel op de wereld mee wilde liften op de vele nieuwsaankondigingen van deze periode met digitale persconferenties. En dat kunnen we ons natuurlijk goed voorstellen. De hele techwereld kijkt mee gedurende deze dagen, dus iedere vorm van exposure is mooi meegenomen.

We hebben het nieuws dat buiten de IFA om is gekomen, maar er eigenlijk wel een beetje bij hoort, ook meegenomen als IFA-nieuws bij de vele nieuwsberichten die de afgelopen dagen op de website zijn geplaatst. Want ondanks dat het dit jaar allemaal wat mager was in vergelijking met de gloriejaren voor de pandemie, hebben we toch voldoende leuke nieuwe producten en ontwikkelingen gezien.

In deze round-up van de IFA 2022 brengen we je in een groot artikel op de hoogte van alle nieuwtjes. We verdelen het in verschillende categorieën als Beeld, Smarthome, Audio en Mobile, zodat je direct alle nieuwtjes van je favoriete categorie kunt bekijken.