Toshiba lanceert UF3D Fire TV Built-in series en XA9D OLED Android TV’s

Toshiba lanceert verschillende nieuwe televisies, waaronder de UF3D 4K Smart TV met Fire TV built-in en de XA9D OLED Android TV. Alle drie de televisies leveren volgens Toshiba scherp 4K-beeld, HDR en ondersteuning voor Dolby Vision. True Picture zorgt voor het upscalen van sub 4k-content. Geïntegreerde speakers van Onkyo moeten zorgen voor surround sound en ondersteuning voor Dolby Atmos en DTS Virtual: X (UF3D en Quantum Dot Colour 4K UHD Frameless). Veel informatie is er verder nog niet over bekend, maar Toshiba komt met de volgende nieuwe televisies:

UF3D 4K HDR Smart TV met Fire TV Built-in

De Toshiba UF3D 4K HDR Smart TV’s hebben Amazon Fire TV ingebouwd, waardoor consumenten direct toegang hebben tot allerlei content van streamingdiensten als Netflix, Prime Video en Disney+. Ook Amazon Music en Spotify, toegang tot gamescontent en Apple AirPlay is beschikbaar. Bediening kan ook met de Alexa Voice Remote, waardoor je via je stem kan navigeren.

De UF3D 4K HDR Smart TV met Fire TV Built-in is straks verkrijgbaar in vier verschillende formaten, namelijk 43-inch, 50-inch, 55-inch en 65-inch.

Advertentie

XA9D OLED 4K HDR Android TV

In een hoger segment vinden we de XA9D-serie. Deze OLED TV’s zijn verkrijgbaar in 55-inch en 65-inch en beschikken over dunne schermranden en een 100Hz-paneel. De fabrikant belooft een rijk kleurenpaneel met diepzwart en een uitstekend contrast. Voor gamers is er een Auto Low Latency Mode zoals gespecifieerd door de HDMI 2.1-standaard. Zodra er een spel is gedetecteerd via een spelcomputer zal de tv hier automatisch voor kiezen.

De XA9D maakt gebruik van Android TV, dus je hebt direct toegang tot je favoriete content. Daarnaast is Chromecast Built-in en is Google Assistant aanwezig om te navigeren met je stem.

Quantum Dot Colour 4K UHD Frameless TV Series

Tot slot is daar de Quantum Dot Colour 4K UHD Frameless TV Series. Volgens Toshiba moet dit model zorgen voor een ongekend realisme. Dit model is verkrijgbaar in 43-inch, 50-inch, 55-inch en 65-inch. De tv is voorzien van een metalen stand.

Informatie over prijzen en beschikbaarheid zijn nog niet bekend. Lees meer over Toshiba.