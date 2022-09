Verzorg en toon je schoenen met de LG Styler ShoeCare en ShoeCase

LG introduceert de LG Styler ShoeCase en de ShoeCare op de IFA 2022. Dit moet een totaaloplossing zijn voor schoenverzorging en is onderdeel van de nieuwe smart home appliances van de fabrikant. Wat is het precies?

LG Styler ShoeCase

In principe is de LG Styler ShoeCase een vitrine om je schoenen te laten zien. Het heeft transparante zijkanten en moet tegelijkertijd schoenen beschermen tegen vocht en kleurverlies. Het beschikt over een modulair design en schoenen kunnen op een plateau in 360 graden ronddraaien. Hier is nog weinig slims aan, toch? Dat klopt. Daarvoor hebben we de LG Styler ShoeCare.

LG Styler ShoeCare

De LG Styler ShoeCare verzorgt de schoenen en kan dit op veel manieren doen. Als eerste is het uitgerust met TrueSteam-technologie. Een stoomprogramma om je schoenen op te frissen. Het verwijdert vervelende geurtjes en haalt vocht uit de schoenen. Je kunt kiezen uit een behandeling voor verschillende type schoenen en materialen als leer, suede of sportschoenen. Je hebt tien verschillende programma’s om te kiezen. Schoenen worden binnen 37 minuten helemaal opgefrist. En het apparaat is daarbij vrij stil met 35 decibel. De LG Moving Nozzle droogt ook de binnenkant van de schoenen. Via Dual Care System kun je twee verschillende type schoenen tegelijk verzorgen.

Advertentie

Uiteraard is er een app, dat maakt het een slim apparaat. Via de ThinQ-app kun je zowel de ShoeCase als de ShoeCare op afstand bedienen en monitoren. LG gaat samenwerkingen met verschillende merken aan om nieuwe functies naar de apparaten te brengen. Over prijzen en beschikbaarheid is op dit moment nog niets bekend.

Lees meer over LG.