Philips Sound lanceert Fidelio FS1-speaker en vier nieuwe soundbars

Enige tijd geleden verscheen de Philips Fidelio FB1 soundbar en de FW1 subwoofer. Twee nieuwe producten voor het Fidelio AV-platform. We wisten sinds januari dat er ook een satellietspeaker aan zat te komen. Deze staat nu tijdens de IFA 2022 in de spotlight. De Philips Fidelio FS1 draadloze speaker voegt zich als derde product toe naast de FB1-soundbar en FW1-subwoofer. De FS1-luidsprekers hebben een 1”-tweeter, een aan de bovenzijde gemonteerde, gehoekte 2,5”-driver, een 3,5”-woofer – met twee passieve radiatoren plus LED-verlichting voor Ambilight aan boord – allemaal in een compacte behuizing.

Het Fidelio AV-systeem is gebaseerd op hoogwaardige DTS Play-Fi multiroom-technologie en biedt meerdere mogelijke variaties van de FB1-soundbar, FW1-subwoofer en FS1-luidspreker, tot een combinatie die tot 7.2.4-prestaties biedt. Niet voor niets viel het in de prijzen bij de laatste EISA Awards.

Vier nieuwe soundbars

Philips Sound komt daarnaast met vier nieuwe soundbars, waarmee de fabrikant een soundbar voor ieder scenario in het assortiment heeft. De nieuwe serie soundbars kenmerkt zich door een hoog vermogen, draadloze subwoofers en de mogelijkheid voor wandmontage. Allemaal hebben ze zijwaarts gerichte tweeters die voor het eerst aan de linker- en rechterkanalen zijn toegevoegd. De drie toppers hebben daarnaast een speciaal middenkanaal voor heldere dialogen en het creëren van een extra breed geluidsbeeld. Ze zijn Dolby Atmos-compatibel en beschikken over HDMI eARC-connectiviteit met 4K pass-through.

Advertentie

B8907

Het topmodel in de nieuwe reeks soundbars is de B8907 met een indrukwekkend uitgangsvermogen van 720 Watt plus speciale Dolby Atmos-elevatiedrivers om een ​filmisch meeslepend geluid te creëren. Tegelijkertijd maakt de DTS Play-Fi-connectiviteit het mogelijk de 3.1.2-prestaties uit te breiden tot een echte 5.1.2-levering via de toevoeging van DTS Play-Fi-compatibele achterspeakers.

B8507

De volgende in het assortiment is de B8507-soundbar, die volgens Philips Sound de ideale aanvulling is op de Philips The One-tv. De soundbar volgt namelijk een soortgelijk concept van het opnemen van alle essentiële functies en connectiviteit in combinatie met uitstekende sonische prestaties, tegen een zeer concurrerende prijs. De B8507 bevat zowel Dolby Atmos- als DTS Play-Fi-compatibiliteit plus een hoog vermogen van 600 watt.

B7807

De derde van de 3.1 Soundbars is de B7807, opnieuw met een speciaal middenkanaal, extra zijwaarts gerichte tweeters, een 8”-draadloze sub, Dolby Atmos-compatibiliteit, Philips Easylink-bediening en een indrukwekkende output van 620 Watt.

B7207

Het laatste model in de nieuwe reeks is de op 2.1 gebaseerde B7207 met een maximaal uitgangsvermogen van 520 Watt, Dolby Digital-compatibiliteit, HDMI ARC-connectiviteit en extra zijwaarts gerichte tweeters om tv-geluid serieus te verbeteren.

Prijs en beschikbaarheid

De Philips FS1 is beschikbaar vanaf november voor een verkoopadviesprijs van 299,99 euro. De Philips B7207 is beschikbaar in september voor een verkoopadviesprijs van 249,99 euro. De Philips B8907 (599,99 euro), B8507 (449,99 euro) en de B7807 (399,99 euro) zullen in oktober verkrijgbaar zijn.