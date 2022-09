ThinkPad X1 Fold

We beginnen met de ThinkPad X1 Fold. Op het eerste gezicht ziet het eruit als een oversized tablet, maar Lenovo zelf spreekt over een opvouwbare pc. Hoe dan ook. Met een oled-scherm van 16-inch is het een flink apparaat. Het bedrijf spreekt echt over een next-gen apparaat.

Aangedreven door Intel vPro, een Intel Evo™ Design met tot 12e generatie Intel Core i7-processoren en Intel Iris Xe Graphics levert de volgende generatie ThinkPad X1 Fold superieure prestaties in een opvouwbare vormfactor. Voeg daar SSD-opslag tot 1TB en geheugenopties tot 32GB LPDDR5 aan toe, en Windows 11 Home of Pro moet soepel en snel draaien. Het 16,3-inch oled-scherm is een touchscreen, maar kan ook met een magnetisch bevestigde stylus gebruikt worden. Het scherm heeft 600 nits HDR-helderheid en ondersteunt Dolby Vision.

Optioneel is een toetsenbord verkrijgbaar, zodat je het echt als pc kunt gebruiken. Het draait dus ook gewoon op Windows en niet op Android.

Lenovo Tab P11-serie

Lenovo introduceert twee nieuwe tablets in de Lenovo Tab P11-serie, namelijk de Lenovo Tab P11 (2ndGen) en de Lenovo Tab P11 Pro (2ndGen). Hoe zit dat nou? Die serie bestaat toch al lang? Dat klopt, we hebben van de eerste generatie ook een uitgebreide review gemaakt. Dit keer is het de tweede generatie met enkele upgrades aan boord.

De Lenovo Tab P11 Pro (2nd Gen) met Android 12 is volgens het bedrijf een echte krachtpatser en biedt een meeslepende multimedia-ervaring. Met een 11,2-inch OLED-touchscreen met Dolby Vision HDR komt entertainment tot leven dankzij de helderheid van 600 nits, het contrast, de kleuren en de details. Ook is het HDR10+-ondersteuning en een 120Hz-scherm. Dit model is uitgerust met een MediaTek Kompanio 1300T octa-core processor en 8 GB werkgeheugen.

Is dat allemaal teveel van het goede? Dan is de reguliere Lenovo Tab P11 (2ndGen) een betere keuze met Android 12, Dolby Atmos, een 11,5-inch LCD-scherm en 120Hz verversingssnelheid en maximaal 6 GB werkgeheugen. De processor is een MediaTek G99. Beide tablets ondersteunen accessoires als de Lenovo Folio Case of de Precision Pen 2.

Lenovo IdeaPad 5i Chromebook

Tot slot is daar een nieuwe Chromebook van Lenovo. Deze is verkrijgbaar in diverse configuraties met een Intel Core i3-1215U of een Intel Pentium 8505. Het is een groot model met een 16-inch 2.5K lcd-scherm. Ook is er een FHD-variant verkrijgbaar. Kies uit 4 GB tot 8 GB werkgeheugen of 64 GB, 128 GB (eMMC), 256 GB of 512 GB (SSD) opslaggeheugen. Stereospeakers en een verversingssnelheid van 120Hz maken de Chromebook af. Uiteraard draait de Lenovo IdeaPad 5i Chromebook op ChromeOS.

Prijs en beschikbaarheid

De Lenovo ThinkPad X1 Fold met Windows 11 lanceert in november met een vanafprijs van 2.499 dollar.

De Lenovo Tab P11 Pro (2ndGen) start op 499 euro en komt in september. De Lenovo Tab P11 (2ndGen) komt in november en is verkrijgbaar vanaf 299 euro.

De Lenovo IdeaPad 5i Chrombook start vanaf 549 euro en komt in september op de markt.