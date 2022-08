Philips OLED937

Het absolute topmodel voor 2022 – 2023 is de Philips OLED937. Dit model is voorzien van een soundbar ontwikkeld met Bowers & Wilkins en komt in een 65-inch en 77-inch variant op de markt. Alleen het 65-inch model is uitgerust met een OLED.EX-paneel van LG, waarmee een iets hogere helderheid gerealiseerd wordt in vergelijking met eerdere generaties panelen. TP Vision spreekt over een lichtopbrengst van maximaal 1.300 nits.

De P5 AI Intelligent Dual Engine chipset is ook dit jaar weer aanwezig, voorzien van diverse AI-functies. Zo heeft men een geavanceerde HDR-functie ontwikkeld die de HDR-prestaties optimaliseert door content frame per frame in beeld te brengen, in plaats van per scène een gemiddelde te nemen. Ook dit jaar worden alle HDR-formaten ondersteund, waaronder Dolby Vision, HDR10 en HDR10+.

Het Bowers & Wilkins-geluidssysteem is ook verbeterd en heeft voor het eerst links- en rechtsgerichte drivers om een 5.1.2-kanaals ervaring te realiseren. Ook is het vermogen verhoogd naar 95 watt.

Advertentie

Voor de gamers onder ons biedt de OLED937 G-sync en Free-sync Premium-compatibiliteit. Bovendien zijn de speciale balk op het scherm voor game-instellingen plus een nieuwe VRR Shadow Enhancer-functie ontworpen om de spelprestaties te optimaliseren voor de verversingssnelheid van het paneel. Android TV 11 is aanwezig als smart tv-platform.

Wat betreft het design is de OLED937 voorzien van een dunne metalen lijst en een slanke soundbar onder het scherm. De luidsprekerbehuizing is nog steeds geïntegreerd als onderdeel van de tv-standaard en is nu voorzien van Kvadrat Audiomix-doek aan zowel de boven- als voorkant, met geperforeerde satijnen metalen luidsprekerroosters aan elk uiteinde. Een nieuwe afstandsbediening bevat beweging gestuurde achtergrondverlichting, een zilveren afwerking en een met Muirhead-leer beklede achterkant.

Philips OLED907

Een klein stapje lager zien we de OLED907 terug. Het belangrijkste verschil met de OLED937 zit hem in de luidspreker. Bij de OLED907 zit deze namelijk geïntegreerd in de set.

Verder zijn de specificaties grotendeels gelijk, al komt de OLED907 in een 48-inch, 55-inch en 65-inch variant op de markt. De 55-inch en 65-inch modellen zijn uitgerust met de zesde generatie P5 AI-processor, een OLED.EX-paneel met een helderheid van 1.300 nits en Ambilight Next Generation. Echter, de OLED907 heeft Ambilight aan drie zijden, terwijl de OLED937 ook een led-strip aan de onderzijde heeft.

Het ingebouwde audiosysteem van Bowers & Wilkins is een 3.1-kanaals systeem met 80 watt aan vermogen en zes aan de voorzijde gemonteerde drivers die rechtstreeks op de luisteraar afschieten in een speciale opstelling voor links, midden, rechts (LCR). Dit biedt volgens Philips een extra breed geluidsbeeld. De bas wordt geleverd door een grote, aan de achterkant gemonteerde subwoofer die wordt ondersteund door vier passieve radiatoren.

Het design omvat een centraal gemonteerde, platte metalen draaistandaard, afgewerkt in satijnchroom. Tegelijkertijd loopt de discrete geluidsbehuizing over de volledige breedte van de onderkant van de set, welke is afgewerkt met Kvadrat Audiomix-doek.

Ambilight Next Generation

De OLED937 en OLED907 zijn ook de eerste tv’s met Philips Ambilight Next Generation-technologie. In plaats van de aan de achterzijde gemonteerde leds in groepen te verdelen, maakt de technologie nu individuele bediening van elke led mogelijk voor een breder scala aan kleuren en een nauwkeurigere match met het beeld op het scherm.

Een nieuwe Aurora-schermvulfunctie combineert een galerij met vooraf ingeladen afbeeldingen en video’s die samen met Ambilight worden weergegeven om op de achtergrond van je woonkamer een ​ multimediakunstshow te creëren.

Prijs en beschikbaarheid

De Philips OLED907 zal in september beschikbaar zijn in 48-inch, 55-inch en 65-inch formaten. In diezelfde maand verschijnen ook de 65-inch en 77-inch OLED937 oled tv’s. Prijzen zullen later bekend worden.