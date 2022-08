Multo is de nieuwe slimme indoor moestuin

Prêt à Pousser betekent ‘klaar om te groeien’ in het Frans en staat voor de eerste keer op Europa’s grootste techbeurs met Multo. Multo is, zoals het Franse bedrijf het zelf noemt, een ‘connected indoor farm’. We hebben natuurlijk al eerder dergelijke slimme binnentuinen gezien met bijvoorbeeld de Click & Grow Smart Garden 3, maar Multo pakt het veel groter aan. Niet slechts een paar plantjes, maar je kunt tot vijftig planten tegelijk laten groeien. Zo heb je een vrij grote moestuin tot je beschikking, maar dan volledig in huis.

Drie keer zoveel tomaten

Volgens Prêt à Pousser is de slimme binnentuin veel effectiever dan andere slimme binnentuinen dankzij een hydrocultuur-technologie genaamd ‘ebb and flow’, oftewel eb en vloed. Salades worden hierdoor twee keer zo groot en tomatenplanten moeten drie keer zoveel tomaten produceren. We zien in ieder geval verlichting om de planten te laten groeien. Hoe het verder precies werkt is nog onduidelijk, maar daar kunnen bezoekers deze week achter komen door Prêt à Pousser op de IFA te bezoeken (stand 224 in hal 20).

De XXL indoor moestuin Multo werd eerst via crowdfunding gelanceerd en kreeg al snel een half miljoen euro binnen aan pre-orders. Nu is het bedrijf klaar om de slimme indoor moestuin aan het grote publiek te laten zien.