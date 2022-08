Samsung lanceert Bespoke AI wasmachines en drogers

De Bespoke AI wasmachines en drogers staan in het teken van duurzaamheid, efficiëntie en intelligentie. Gebruikers kunnen met deze slimme witgoedapparaten van Samsung namelijk energie, water en wasmiddel besparen dankzij de aanwezige kunstmatige intelligentie.

Bespoke AI wasmachines

De Bespoke AI wasmachines zijn uitgerust met AI Ecobubble. Deze technologie zet wasmiddel om in bubbels die snel tot de was doordringen en daarnaast 70 procent minder energie gebruiken. Dit moet zeker niet ten koste gaan van het resultaat, want volgens Samsung verbetert de technologie het verwijderen van vuil op kleding met 24 procent. Stoffen hebben daarnaast 45 procent minder te lijden dankzij AI Ecobubble. AI Wash analyseert het gewicht, de troebelheid van het water en de zachtheid van de kleding en dankzij Autodose wordt de juiste hoeveelheid water en wasmiddel gebruikt. De wasmachines hebben een capaciteit van 11 kilogram en een strak design met een vlakke voorkant.

Bespoke AI drogers

De Bespoke AI drogers beschikken over energiebesparende mogelijkheden. De warmtepomptechnologie bespaart energie en geeft een zachter droogresultaat. De Digital Inverter Compressor-technologie droogt was zo snel en efficiënt mogelijk, en levert de Bespoke AI™ drogers een energielabel van A+++ op. AI Dry-technologie beheert de temperatuur en de vochtigheid en past het programma hier op aan.

Zowel de Bespoke AI wasmachines als de drogers zijn uitgerust met SmartThings en passen daarmee perfect in een slim huis. Je kunt het energiegebruik bekijken, wasprogramma’s plannen, de apparaten bedienen en nog veel meer. Samsung biedt 20 jaar garantie op de Digital Invertor Motors.

Prijs en beschikbaarheid

De wasmachines en drogers zijn vanaf 15 augustus verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart of blauw. De wasmachines zijn verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs vanaf 849 euro. De Bespoke AI drogers hebben een verkoopadviesprijs vanaf 1.049 euro.