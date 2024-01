Denon kondigt AVC-X6800H A/V-versterker met 3D Audio aan

Denon kondigt vandaag een nieuwe A/V-versterker aan. Het gaat om de Denon AVC-X6800H audio/video-versterker. De AVC-X6800H is ontworpen en geproduceerd in Japan en maakt gebruik van het volledige pakket audio- en videotechnologieën om als basis te dienen voor een ultieme thuisbioscoop. Zo beschikt de versterker over 11.4 kanalen versterking, 3D-audio, 8K-video en 205 watt per kanaal. Dit moet volgens de fabrikant zorgen voor een dynamische en zeer gedetailleerde entertainmentervaring. Bovendien heeft de AVC-X6800H extra flexibiliteit in de voorversterkermodus, met verwerking tot 13.4 kanalen.

Er is ondersteuning voor Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced en Auro 3D. Een upmixer voor Dolby Surround, DTS Neural:X en Auro-Matic optimaliseert oudere content. 8K-video wordt ondersteund op alle 7 HDMI-ingangen en twee HDMI-uitgangen. Met HLG, HDR, Dolby Vision, HDR10+ en Dynamic HDR pass-through kunnen gebruikers volgens Denon ongeëvenaarde prestaties verwachten. Uiteraard is ook HEOS weer van de partij. Het HEOS-platform heeft onlangs een grote update gekregen met HEOS 3.0, waarover we eerder een uitgebreid artikel hebben geschreven. Via HEOS heb je toegang tot al je favoriete muziekstreamingdiensten en toegang tot multiroom waarbij je muziek kan delen met HEOS-luidsprekers in andere kamers. Belangrijk om te weten is dat je als gebruiker veel instel- en configuratiemogelijkheden ter beschikking hebt. Zo is Audyssey ruimtecorrectie inbegrepen en optionele Dirac Live upgrade is ook beschikbaar (tegen betaling).

Prijs en beschikbaarheid

De Denon AVC-X6800H A/V-versterker zal begin 2024 verkrijgbaar zijn en heeft een adviesprijs van 3500 euro.

