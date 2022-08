Sony lanceert HT-A3000 3.1 soundbar met Dolby Atmos

De Sony HT-A3000 behoort tot dezelfde serie als de Sony HT-A7000 en de HT-A5000. De nieuwe 3.1-kanaals soundbar beschikt over drie frontspeakers waaronder een middenspeaker voor heldere dialogen. Ook vinden we een dual subwoofer ingebouwd voor een diepe bas. De soundbar is uitgerust met Vertical Surround Engine en S-Force Pro Front Surround. Hiermee wordt virtueel surroundgeluid beschikbaar in je woonkamer. Consumenten kunnen genieten van Dolby Atmos en DTS:X.

De Sony HT-A3000 beschikt ook over 360 Spatial Sound, iets wat pas later ook beschikbaar werd gesteld op het topmodel binnen de serie. Hiervoor moet de soundbar wel verbonden zijn met de optionele SA-RS5 of SA-RS3S achterspeakers. Dit model is sowieso goed uitbreidbaar, ook met de SA-SW5 of de SA-SW3 subwoofer. Je hebt toegang tot muziekdiensten als Spotify via Chromecast, Spotify Connect of AirPlay 2. Ook bluetooth wordt ondersteund en je kunt de soundbar verbinden met je wifi-netwerk. Ook stemassistenten als Google Assistant en Amazon Alexa zijn beschikbaar.

De Sony HT-A3000 is gemakkelijk te verbinden met je tv via HDMI eARC. Ook usb en een optische aansluiting zijn beschikbaar voor optimale flexibiliteit qua plaatsing.

Prijs en beschikbaarheid

De Sony HT-A3000 is per direct verkrijgbaar en heeft een adviesprijs van 700 euro. Bekijk de soundbar op de website van Sony.