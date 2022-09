Kobo lanceert Clara 2E: e-reader van 6-inch van gerecycled plastic

De Kobo Clara 2E komt met verschillende verbeteringen aan boord en is een nieuwe e-reader van 6-inch. Het is de eerste e-reader van Kobo die gemaakt is van gerecycled plastic en ‘ocean-bound’ plastic, oftewel plastic dat op weg was om in de oceaan te belanden. De Kobo Clara 2E heeft een 6-inch HD E Ink Carta 1200-touchscreen met een resolutie van 1.488 bij 1.072 pixels.

ComfortLight Pro en een donkere modus

De e-reader heeft ComfortLight Pro en een donkere modus aan boord. Door middel van blauwlichtreductie kun je in de avond rustig lezen zonder dat dit ten koste gaat van je nachtrust. Ook de donkere modus is rustiger voor de ogen. ComfortLight Pro laat je de helderheid en kleurtemperatuur naar wens aanpassen. De nieuwste E Ink-technologie moet zorgen voor een beter contrast.

De e-reader heeft 16 GB geheugen aan boord en beschikt over bluetooth. Zo heb je niet alleen ruimte voor duizenden verschillende e-books, maar kun je ook luisterboeken op dit model zetten. Om precies te zijn 12.000 e-books of 75 luisterboeken. De Kobo Clara 2E is ook waterbestendig en beschikt over een IPX8-classificatie. Dit betekent dat de e-reader waterdicht is tot maximaal 60 minuten in maximaal twee meter diep water.

Prijs en beschikbaarheid

De Kobo Clara 2E is vanaf 22 september verkrijgbaar voor 149,99 euro. Bekijk de nieuwe e-reader op de website van Kobo.

