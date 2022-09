EZVIZ lanceert baby-monitor, beveiligingscamera’s, slim slot en meer

EZVIZ pakt flink uit tijdens Europa’s grootste techbeurs. Het bedrijf zegt er naar uit te hebben gekeken, omdat het de wereld dan kan laten zien hoe EZVIZ heeft kunnen innoveren, verbeteren en excelleren gedurende de afgelopen twee jaren. Het bedrijf wil dan ook geen losstaande producten lanceren, maar echt een connected home, waar producten kunnen samenwerken binnen een slim huis.

We hebben dan ook al een tijdje niet veel meer gehoord van EZVIZ. Zorgen maken om het bedrijf hoeft dan ook niet, want het lanceert maar liefst zes verschillende producten. Naast de baby-monitor op batterijen en een nieuwe beveiligingscamera die kan ‘Pannen en Tilten’ is daar ook een nieuw slim slot dat je gemakkelijk zelf kunt installeren. Ook nieuw is een pakket met nieuwe sensoren, waaronder bewegingssensoren, waterleksensoren en een gateway.

EZVIZ gaat zich ook meer begeven op het vlak van huishoudelijke apparaten. Zo komt er een nieuwe draadloze stofzuiger en een robotstofzuiger.

Nieuwe producten van EZVIZ

Het bedrijf komt in totaal met de volgende nieuwe producten:

AI-powered Battery Baby Monitor

HB8 Outdoor Pan & Tilt Battery Camera

Smart DIY Door Lock with Outdoor Keypad

Smart Home Sensor Kit (PIR motion sensor, open/close sensor, water leak sensor, temperature & humidity sensor, smart button, and home gateway)

RH1 Smart Cordless Wet & Dry Vacuum Cleaner

RS2 2-in-1 AI Robot Vacuum & Mop

Prijzen en beschikbaarheid volgen op een later moment.