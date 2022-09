Volgens het bedrijf kunnen klanten gemiddeld 22 procent op de jaarlijkse verwarmingskosten besparen met een Slimme Thermostaat van Tado. Het bedrijf wil de Slimme Thermostaat voor ieder interieur geschikt maken en daarom hebben we nu de Black Edition. Dit is precies dezelfde thermostaat als de normale witte versie, maar dan nu met een zwarte behuizing. Of wit of zwart beter in het interieur past, je hebt nu de keuze.

Christian Deilmann, medeoprichter en CPO van tado°, zegt: “Veel gebruikers lieten weten tado° in diverse kamers van hun huis te willen gebruiken. Veel mensen uit de community vroegen om een donkerdere thermostaat. We hebben de juiste materialen en ontwerpkeuzes gevonden om dit op een elegante en verfijnde manier aan te bieden aan de community.”

De Tado-app krijgt daarnaast vanaf oktober 2022 een donkere modus. Volgens het bedrijf vroegen gebruikers om deze functie om verschillende redenen. Van het besparen van de telefoonbatterij tot het checken van de temperatuur in slecht verlichte omgevingen. De donkere modus heeft een aangepast contrast en kleuren.

Tado Balance

Nieuw is ook de dienst Tado Balance. In een markt met hernieuwbare elektriciteit fluctueren de prijzen continu. Wanneer er veel wind- of zonne-energie beschikbaar is, dalen de energieprijzen aanzienlijk. Tado Balance maakt gebruik van de momenten waarop de energieprijzen laag zijn om op dat moment je huis voor het grootste deel te koelen of verwarmen. Hierbij behoudt het de gewenste temperaturen die zijn ingesteld in de comfortzone van de gebruiker. De dienst is onder andere beschikbaar in Nederland (niet in België) voor Android en iOS binnen de Tado-app en kost 3,99 per maand of 29,99 euro per jaar.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

De Tado Slimme Thermostaat Black Edition zal beschikbaar zijn in Starterskits in zowel bedrade als draadloze varianten, maar ook als stand-alone. De zwarte variant van de Slimme Thermostaat wordt in oktober geïntroduceerd in alle Europese landen. De draadloze Starterskit kost 249,99 euro en de bedrade Starterskit kost 219,99 euro.