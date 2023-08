TCL presenteert nieuwe quantum dot miniled-tv’s

TCL introduceert als nieuw topmodel de QD-Mini LED TV X955. Deze televisie is voorzien van miniled-achtergrondverlichting met meer dan 5.000 Full Array Local Dimming (FALD) zones en meer dan 5.000 nits piekhelderheid. Ook is de X955 uitgerust met QLED-technologie, waarmee meer dan een miljard kleuren en een uitgebreid kleurengamma van 98% DCI-P3 waargemaakt wordt. De tv wordt aangedreven door de AiPQ Processor 3.0 – TCL’s nieuwste eigen AI-algoritmen om geoptimaliseerde helderheid, contrast, HDR-ondersteuning, kleuren en bewegingen te bieden in verschillende scènes.

De X955 staat niet alleen in het teken van beeldkwaliteit, ook aan de audioweergave is gedacht met een 4.2.2-kanaals oplossing, een 160 Watt Onkyo-audiosysteem en Dolby Atmos. De tv is voorzien van een ultradun ontwerp zonder randen met de nieuwste oplossing voor kabelbeheer. De TCL X95-serie zal beschikbaar zijn in formaten tot 85″ en 98″.

TCL C95-serie

Als aanvulling op de X95-serie presenteerde TCL de C95-serie, een andere toevoeging aan het QD-Mini LED TV-assortiment. Met 2.000 Local Dimming zones en 2.000 nits aan helderheid biedt de C95-serie de balans tussen een groot scherm en een premium beeldkwaliteit met miniled- en QLED-prestaties. Bovendien zorgt het 120 Watt Onkyo-audiosysteem met Dolby Atmos voor een bioscoopgeluidservaring. De TCL C95-serie is verkrijgbaar in modellen van 65″, 75″, 85″ en 98″.

Advertentie

TCL C805-serie

TCL heeft ook een instapmodel QD-Mini LED TV geïntroduceerd; de C805. Deze serie is voorzien van een piekhelderheid van 1300 nits en ondersteunt 144Hz VRR. Het 65-inch model bevat volgens TCL zelf 500 zones. De TCL C805 is verkrijgbaar in verschillende maten: 50″, 55″, 65″, 75″, 85″, en 98″.

Overzicht nieuwe modellen