MoodUp-koelkast van LG heeft van kleur veranderende LED-deurpanelen

De LG MoodUp heeft van kleur veranderende LED-deurpanelen. Je kunt zelf de kleuren kiezen van de panelen. Laat de koelkast daardoor perfect integreren in je interieur of kies allerlei felle kleuren om lekker anders te zijn. De koelkast heeft zelfs een ingebouwde speaker om er samen met de LED-deurpanelen een feestje van te maken.

Via de LG ThinQ-app kun je kiezen uit 22 verschillende kleuren voor de bovenste panelen en 19 kleuren voor de onderste panelen. Dit kun je handmatig doen, maar je kunt ook kiezen uit thema’s als de seizoenen of je huidige stemming. De ingebouwde speaker werkt via bluetooth. Wie dat wil kan de panelen zelfs synchroniseren met de muziek.

Uiteraard gaat het niet alleen om de buitenkant, ook de binnenkant is belangrijk. Volgens LG maakt de MoodUp gebruik van de nieuwste vershoudtechnologieën, net als de andere koelkasten van het merk. Denk hierbij aan geavanceerde technologieën om je eten langer vers te houden, sensoren die aangeven wanneer de deur niet goed gesloten is en bewegingssensoren die de panelen laten oplichten wanneer je in de buurt bent. In de nacht doen ze dat extra voorzichtig met een lage helderheid, zodat je niet gelijk klaarwakker bent.

Advertentie

Schakel je de panelen uit, dan heeft de koelkast een combinatie van Lux Gray en Lux White-kleuren. De MoodUp is uitgerust met kunstmatige intelligentie om ook perfect te integreren met andere home appliances van het merk. De kosten zijn op dit moment nog niet bekend, maar we hebben de LG MoodUp zelf mogen aanschouwen tijdens de IFA 2022. Wat vinden jullie? Leuk voor in de keuken of toch teveel kermis?

LG Tiiun

Het woord lijkt op tuin en dat is het eigenlijk ook. LG gaat zich ook bezighouden met kleine binnentuintjes, zodat je in huis groente of kruiden kunt verbouwen. Veel is er niet over bekend, maar we kwamen de LG Tiiun tegen op de stand van LG.

Schoenverzorging van LG

De LG Styler ShoeCase en ShoeCare hebben we ook kunnen aanschouwen. Deze apparaten tonen en verzorgen je schoenen. De laatste doet dat met stoom om geurtjes te verwijderen en je schoenen op te frissen. Lees ook het nieuwsbericht over deze apparaten.