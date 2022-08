Samsung lanceert robuuste tablet met Galaxy Tab Active 4 Pro

De Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro is wellicht geen tablet om lekker met het gezin te gebruiken, alhoewel dat natuurlijk wel gewoon mogelijk is. Deze robuuste tablet kan tegen een stootje en is echt ontworpen voor de hedendaagse mobiele werkomgeving.

“Omdat we tegenwoordig niet meer aan kantoor gebonden zijn, is er een overweldigende vraag naar robuuste, mobiele en verbonden apparaten waarmee je overal kunt werken”, zegt Erik Seure, Head of Sales en Marketing B2B van Samsung Benelux. “We hebben een tablet ontworpen die duurzaam en gebruiksvriendelijk is én de prestaties en connectiviteit levert om de productiviteit gedurende de werkdag op peil houden.”

De Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro beschikt over Corning Gorilla Glass 5 en is bestand tegen vallen tot 1 meter. De bijgeleverde beschermhoes maakt de tablet nog steviger. Dit model heeft een geïntegreerde S Pen (stylus) en heeft een IP68-classificatie voor stof- en waterbestendigheid. MIL-STD-810H geeft aan dat de tablet extreme hoogten, temperaturen, trillingen en vochtigheid kan doorstaan. De tablet is 10,2 mm dik en weegt 674 gram.

Vervangbare batterij

De aanraakgevoeligheid van het scherm is aanpasbaar voor handschoenen en verder heeft de tablet allerlei snufjes, beveiligingsfuncties en optionele accessoires om geschikt te zijn voor iedere werkomgeving. Heel fijn ook, de batterij van 7.600 mAh is bij dit model vervangbaar. Ook kan je de tablet aansluiten op een externe monitor. De Samsung Galaxy Tab Active4 Pro is volgens Samsung gebouwd om lang mee te gaan, van binnen en van buiten, met vijf jaar lang beveiligingsupdates en drie OS-upgrades, zodat je zeker weet dat de beveiliging altijd op orde is.

De tablet heeft een 10.1-inch tft lcd-scherm met een resolutie van 1.920 bij 1.200 pixels, een 6nm octa-core processor, 6 GB werkgeheugen en 128 GB (uitbreidbaar tot 1 TB) opslaggeheugen. Verder is er ondersteuning voor 5g, wifi 6, nfc, bluetooth 5.2, een dertien megapixel-camera en draait de tablet op Android 12.

Prijs en beschikbaarheid

Vanaf oktober komt de 6+128GB met 5G Enterprise Edition van de Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro beschikbaar in Nederland. De adviesverkoopprijs is 829 euro.

