TCL toont 115-inch miniled-tv met 20.000 dimming zones

Afgelopen week presenteerde TCL tijdens IFA 2023 diverse nieuwe miniled tv-series, waaronder de X955-serie met formaten tot 98-inch. Deze televisies zijn voorzien van miniled-achtergrondverlichting met meer dan 5.000 Full Array Local Dimming (FALD) zones en meer dan 5.000 nits piekhelderheid. Ook is de X955 uitgerust met QLED-technologie, waarmee meer dan een miljard kleuren en een uitgebreid kleurengamma van 98% DCI-P3 waargemaakt wordt.

TCL bracht echter ook een 115-inch model uit deze serie mee naar Berlijn en volgend jaar zou deze extreem grote televisie ook naar Europa moeten komen. De televisie is voorzien van maar liefst 20.000 dimming zones, beschikt over hdmi 2.1 en volledige HDR-ondersteuning, komt volgens de fabrikant met een krachtig audiosysteem en moet een alternatief zijn voor mensen die eigenlijk een projector zoeken. De prijs is dan wel een belangrijke factor, maar daarover wilde TCL nog niet veel kwijt.