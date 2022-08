Philips introduceert PML9507-serie met miniled-achtergrondverlichting

Naast twee nieuwe oled-televisies onder de Philips-vlag brengt TP Vision een volledig nieuwe lcd tv-serie uit. De Philips PML9507 met een VA-paneel is in 55-inch, 65-inch en 75-inch schermformaten, met een pieklichtopbrengst van 1500 nits dankzij de miniled-achtergrondverlichting.

Dit is de Philips PML9507

De nieuwe televisies in deze serie beschikken over de 6e generatie P5 AI-verwerking in combinatie met een 120Hz VA-paneel met een pieklichtopbrengst van 1500 Nits. Net als de OLED937 en OLED907 zijn de PML9507-modellen uitgerust met Philips Ambilight Next Generation-technologie. In plaats van de aan de achterzijde gemonteerde leds in groepen te verdelen, maakt de technologie nu individuele bediening van elke led mogelijk voor een breder scala aan kleuren en een nauwkeurigere match met het beeld op het scherm. Een nieuwe Aurora-schermvulfunctie combineert een galerij met vooraf ingeladen afbeeldingen en video’s die samen met Ambilight worden weergegeven om op de achtergrond van je woonkamer een ​ multimediakunstshow te creëren.

Het audiosysteem is een geïntegreerd 2.1-kanaals systeem met 70 watt aan vermogen, twee paar naar beneden gerichte tweeters, twee mid-range drivers en een aparte, drievoudige ring-subwoofer en dubbele passieve radiatoren die in hun eigen behuizing aan de achterkant van de set zijn gemonteerd.

De PML9507 heeft ook de flexibiliteit om te worden gebruikt als een speciaal middenkanaal in een uitgebreid geluidssysteem met behulp van compatibele, met Play-Fi verbonden satellietluidsprekers – zoals de nieuwe Philips Fidelio FS1 – om het geluidsbeeld te verbreden terwijl de dialoog vergrendeld blijft op de schermpersonages.

Het design van de set omvat een gun-metal afwerking, een metalen frame met een smalle strook langs de onderrand van de set die reduceert tot een minimale behuizing aan de andere drie randen van het scherm. Donker antraciet geanodiseerde brush-cut metalen sticks maken het ontwerp compleet. Bovendien wordt de PML9507 geleverd met een slanke, door beweging geactiveerde zilveren afstandsbediening met Muirhead lederen achterkant.

De PML9507 beschikt over de game-instellingenbalk van Philips TV, Freesync Premium-compatibiliteit en 4K 120VRR-weergave in volledige resolutie via de monitormodus van de tv.

Prijs en beschikbaarheid

De Philips PML9507 is vanaf oktober beschikbaar in een 55-inch, 65-inch en 75-inch formaat. Prijzen zullen later bekend worden.