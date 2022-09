Review: Philips 65OLED937 (OLED937-serie) oled tv

Gebruiksgemak en smart tv

Het Android TV-platform loopt op dezelfde chipset als vorig jaar. De MT5898 chipset, met een quad-core ARM Cortex-A73, 3 GB RAM en de Mali G52 GPU. Die chipset vinden we ook terug in de Sony modellen. De prestaties zijn uitstekend. De interface navigeert vlot, apps starten snel en menu’s reageren prompt.

Philips houdt de boot van Google TV nog even af, de OLED937 draait nog steeds de Android TV-interface. Het Android TV Home scherm geeft rijen met aanbevelingen per app en je kan zelf kiezen welke apps in de lijst verschijnen. Mogelijk zal Philips in de loop van dit jaar toch de stap naar Google TV zetten. Dat Home scherm levert minder personalisatie-opties, maar het is wel sterk verbeterd. Wie al een voorsmaakje wil, navigeert naar bovenaan naar de ‘Ontdekken’ tab, waar je aanbevelingen vindt per genre, bovendien over de verschillende streamingapps heen. Voorlopig enkel aanbevelingen uit Prime Video, Apple TV en Disney+, maar mochten daar ooit Netflix en lokale diensten bij komen, dan wordt dat een krachtige omgeving.

Geen veranderingen in het instellingenmenu van Philips. Alhoewel het vrij goed georganiseerd is, is het nog steeds niet geïntegreerd in de Android TV omgeving. Het menu vult een groot deel van of zelfs het volledige scherm, dat is niet zo handig als je aanpassingen in het beeld wil bekijken. Nog steeds onhandig voor reviewers, kalibratoren en hobbyisten die graag de mogelijkheden van hun tv verkennen, maar voor de meeste gebruikers niet echt een probleem.