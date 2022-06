Review: Samsung QE65S95B (S95B-serie) QD-OLED tv

Functies

De S95B heeft een dubbele tv-tuner voor digitale tv (DVB-T2/C/S2) en één CI+-slot. Kijken en tegelijk een ander kanaal opnemen kan enkel als een van beide kanalen onversleuteld is. YouTube en Netflix kan je naar de tv casten via Google Cast, en voor iOS gebruikers is er ondersteuning voor Airplay2. De mediaspeler is goed, maar kan niet overweg met het oudere Divx of Xvid en hij speelt geen DTS soundtracks. Ondertitels en HDR vormden geen probleem, en de audiospeler is volledig.

Samsung biedt een hele rits speciale features aan. Ambient mode is nu ook toegankelijk vanuit het Home Scherm (via de balk links). Het geeft je tv een decoratieve of informatieve functie wanneer je geen tv kijkt.

Via MultiView kan je twee bronnen tegelijk bekijken. Met een USB-camera kan je videochatten via Google Duo. En via Workspace kan je verbinding leggen met een pc of smartphone voor het werk. Excel-sheets navigeren is nu eenmaal handiger op een groot scherm.