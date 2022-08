De nieuwe Oppo Reno 8 Series bestaat uit de Reno 8 Pro 5G en de Reno 8 5G en staan wederom bekend om de camera-innovaties voor ieder lichtscenario. Aan boord vinden we bij beide toestellen twee Sony-vlaggenschipsensoren. Zo is daar de 32 megapixel IMX709 voor de selfiecamera die zelfs in omstandigheden bij weinig licht goede selfies moet maken, en de 50 megapixel IMX766-sensor voor de hoofdcamera aan de achterzijde. Hiermee zijn volgens Oppo cameraprestaties op vlaggenschipniveau mogelijk. De speciale beeldverwerkingschips MariSiliconX helpt bij het maken van foto’s en video’s, zowel in het licht als in het donker. 4K Ultra HDR video moet alle details bij fel licht en schaduwen behouden.

Wil je alles al weten van de nieuwe Oppo Reno 8 Pro 5G? Wij hebben het toestel al uitgebreid kunnen testen. Lees de review.

Razendsnel opladen

Een ander speerpunt van de Reno 8 Series is het snelladen met 80W SUPERVOOC. De batterij van 4.500 laad je binnen tien minuten alweer voor de helft op. Volledig opladen van 0 tot 100 duurt 30 minuten. De toestellen zijn uitgerust met een unibody-ontwerp waarbij de cameramodule is geïntegreerd in de behuizing. De Reno8 Pro 5G is het dunste toestel uit de Reno-serie tot nu toe met een dikte van slechts 7,34 mm, en voelt met 183 gram licht aan. De smartphone komt in twee kleurvarianten, Glazed Green en Glazed Black. Met een dikte van slechts 7,67 mm en gewicht van 179 gram is de Reno8 5G verkrijgbaar in Shimmer Gold en Shimmer Black. Het ontwerp is voorzien van OPPO Glow voor een verbluffend kleurverloop en minder vingerafdrukken.

Advertentie

Zowel Reno8 Pro 5G als Reno8 5G hebben AMOLED-schermen met een hoge verversingssnelheid. De Reno8 Pro 5G heeft de dunste randen van alle toestellen tot nu toe in de Reno-serie voor een meer meeslepende kijkervaring. De Oppo Reno 8 Pro heeft een Dimensity 8100-MAX aan boord met 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen. De reguliere Reno 8 komt met een MediaTek Dimensity 1300.

Prijs en beschikbaarheid

De OPPO Reno8 Series is vanaf vandaag direct verkrijgbaar