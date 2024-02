Dit kun je met bluetooth Auracast

Zo beschikt bluetooth Auracast over een optie waarmee je audio deelt. Je kunt dan een audiobestand delen vanaf een smartphone, pc of tablet (of een ander apparaat) met meerdere gebruikers tegelijkertijd. Iedereen die een eigen koptelefoon of setje oordoppen heeft, kan verbinding maken met het bronapparaat en zodoende meeluisteren. Dan hoef je dus nooit meer te rommelen met losse oortjes. Daarnaast kun je verbinding maken met een zender die op een centrale plek staat (zoals een tv-scherm op een vliegveld of gym) en horen wat er gezegd wordt op het scherm.

In het verlengde van die laatste mogelijkheid kunnen bepaalde gehoortoestellen, uiteraard met ondersteuning voor bluetooth Auracast, ook verbinding maken met Auracast-bronnen. Zo kunnen ze goed horen wat er gezegd wordt in een drukke omgeving of een beeld- of audio-opname beluisteren in hun eigen taal. Dat kan handig zijn in de bioscoop, of tijdens een conferentie. Verder is het goed om te weten dat er een onbepaald aantal luisteraars kan zijn. In tegenstelling tot het reguliere bluetooth, dat het veelal op communicatie tussen maximaal twee (of drie) apparaten houdt.

Ook is het zo dat je met bluetooth Auracast toegang krijgt tot audio in cd-kwaliteit. De verbinding kan daarnaast beveiligd worden met een encryptiesleutel, zodat de connectie tussen bron en luisteraar veilig is. Dan kun je alleen luisteren wanneer je het wachtwoord hebt. Maar je kunt audiostreams dus ook gewoon openbaar en beschikbaar maken voor iedereen. Tot slot is het zo dat bluetooth Auracast geniet van de voordelen van bluetooth LE Audio. Dat betekent dat het energieverbruik tot het minimum blijft en dat er heel weinig vertraging op de lijn zit (handig voor de vertalingen).