Review: Soundcore Motion 300 – Niet zo goed als de Motion+

Design en bediening

Komt het design je bekend voor? Dat kan. De Soundcore Motion 300 lijkt zeer sterk op de drie keer duurdere Bose Soundlink Flex. De speaker straalt waterdichtheid uit en dat is dit model met IPX7 natuurlijk ook. Let wel dat er voor stof (en dus ook zand) geen certificatie aanwezig is. De speaker is een compacte rechthoek met afgeronde hoeken. Afgezien van het rooster voorop is de speaker volledig van rubber, wat zeer fraai in de hand voelt. Onze Mirage Black-versie is voorzien van kleine blauwe vlekjes, wat de speaker een speels uiterlijk geeft. Het lijken net waterdruppels. Het gewicht is met 774 gram redelijk zwaar, maar dankzij het compacte formaat neem je dit model toch gemakkelijk mee in je rugzak. Rechts vind je een rubberen klepje waar je de usb-c-aansluiting vindt om de speaker op te laden. Verdere aansluitingen zijn er niet. Aan de linkerzijde vind je de strap om de Motion 300 ergens aan te hangen. Zowel aan de onderkant als aan de achterkant vind je kleine voetjes, waar je deze bluetoothspeaker stevig op kunt neerleggen.

De bediening van deze speaker kan door de fysieke knoppen bovenop. Deze zijn iets ingezonken in de behuizing, waardoor je vinger er makkelijk bij kan. Van links naar rechts vind je de aan/uit-knop, bluetoothverbindingsknop, BassUp Technology-knop, volume omlaag, play/pauze en tenslotte volume omhoog. Zeer fraai is de Soundcore-app, een voorbeeld van hoe een app voor je bluetoothspeaker, koptelefoon of draadloze oortjes hoort te zijn. De app is beschikbaar voor Android en iOS en stelt je in staat om het geluid naar wens aan te passen met de 9-bands equalizer. Je kunt per positie (liggend, staand of hangend) een eigen equalizer instellen, maar ook kiezen voor presets, oftewel de al voorgeprogammeerde stijlen met namen als Soundcore Signature, Xtra Bass, Voice of Balanced. Via de app kies je verder voor Hi-Res Audio middels LDAC (dan moet je wel eerst de update downloaden en let op: het batterijverbruik neemt met LDAC toe) en kun je nog enkele kleine instellingen wijzigen.