Philips Hue introduceert Lightguide-lampen en Lightstrip voor je monitor

Gisteravond waren we aanwezig bij de showcase van Philips Hue. Wat is er nieuw op het gebied van slimme verlichting? Dit keer staat lifestyle en entertainment hoog in het vaandel met de Philips Hue Lightguide en de nieuwe Hue Play Gradient Lighstrip voor je pc-monitor.

Philips Hue Lightguide

De Lightguide-lampen lekten afgelopen week al uit. Het zijn klassieke bollen met een moderne stijl. Ze zien eruit als filamentlampen en zijn verkrijgbaar in drie vormen, namelijk als een grote bol, een ovaal en driehoekig. Uniek is de buis of lichtstaaf in het midden van de lamp. Deze binnenbuis zal het licht via de bol verspreiden dankzij de reflecterende, glanzende afwerking.

De Philips Hue Lightguide kan niet alleen wittinten, maar ook 16 miljoen kleuren weergeven. De helderheid is 500 lumen. Optioneel is ook een hangsnoer verkrijgbaar, waarbij je de lampen vanaf het plafond kunt laten hangen.

Philips Hue Play Gradient Lightstrip

Deze naam komt je vast al bekend voor. Voor je televisie bestaat deze lightstrip namelijk ook al. Het is een uitgebreide versie van de bestaande led-strips. Doordat de strips dynamisch van kleur kunnen veranderen moet een Ambilight-achtige ervaring voor elke tv mogelijk worden. Dat is wat de nieuwe Philips Hue Play Gradient Lightstrip ook doet, maar dan in het klein voor je monitor. Ze verschijnen in verschillende formaten, afhankelijk van de afmetingen van het scherm.

Voor gamers is dit een echte meerwaarde, doordat de verlichting mee zal kleuren met de actie op het scherm. Via de meegeleverde steunen bevestig je de lightstrip op de achterkant van je monitor. Philips Hue werkt ook samen met Corsair om je gamekamer van de perfecte gamesfeer te voorzien.

Nieuw in de app

Nieuw in de app is Philips Hue Aanwezigheidsautomatisering. Deze nieuwe functie is ontworpen om je huis te beveiligen met licht wanneer je niet thuis bent. Deze automatisering schakelt jouw verlichting automatisch aan en uit op tijden dat je ze meestal gebruikt. De functie komt begin september 2022 naar de Philips Hue-app toe.

Ook nieuw is de samenwerking tussen Philips Hue en Samsung SmartThings op het gebied van muzieksynchronisatie. Met je Galaxy-telefoon of tablet kun je de Music Sync-functie in de SmartThings-app van Samsung gebruiken om jouw slimme lampen te koppelen. Zo kun je de Philips Hue Sync-functie binnen SmartThings gebruiken om muziek en licht te synchroniseren. Deze functie komt in het vierde kwartaal van 2022.

Tot slot de samenvoeging van de Philips Hue Sync-app met de Philips Hue-app. Alles van de Philips Hue Sync-app zal ook beschikbaar gesteld worden in de algemene Philips Hue-app, zodat je niet meer twee apps tegelijk nodig hebt. Dit moet ook in het vierde kwartaal van 2022 gebeuren.

Prijs en beschikbaarheid

De Philips Hue Lightguide komen in het vierde kwartaal op de markt. Prijzen liggen tussen de 84,99 euro en 99,99 euro. Optionele hangsnoeren gaan 49,99 euro kosten.

Philips Hue Play Gradient Lightstrip voor PC komt in twee varianten. Een enkele Lightstrip voor 24/27-inch kost 149,99 euro, voor 32/34-inch 169,99 euro en heb je een opstelling voor drie 24/27-inch schermen dan is de prijs 259,99 euro. Daarnaast komt er ook een starterkit in dezelfde formaten voor respectievelijk 199,99 euro, 219,99 euro en 299,99 euro.