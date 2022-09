Eve laat smarthomestandaard Matter in nieuwe producten zien

Eve laat weten dat de voormalige bluetooth-serie producten, en dat zijn er in totaal veertien, nu een volledige Thread line-up is. Daarmee is het assortiment van Eve klaar om de nieuwe smarthomestandaard Matter te ondersteunen. Op dit moment werken de producten nog exclusief voor Apple Home, maar na de juiste firmware-updates – en wanneer Matter echt live gaat – kun je ze ook gebruiken met Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings en meer. Matter zorgt ervoor dat in principe ‘alles met alles’ kan werken.

Nieuwe producten van Eve

Tijdens de IFA 2022 introduceert de fabrikant ook vijf nieuwe producten voor de aankomende herfst en winter. Hieronder ook enkele producten die we eerder dit jaar al gezien hebben, zoals de nieuwe opties voor de Eve MotionBlinds in samenwerking met de Nederlandse fabrikant Coulisse. Er komen twee nieuwe elegante opties aan, namelijk Venetian (alleen voor de Europese markt) en Honeycomb. De slimme jaloezieën zijn op afstand bedienbaar met je smartphone, via Siri of gewoon handmatig met een touwtje. Straks met de lancering van Matter kan je ze ook gebruiken met andere smarthome-platformen en -assistenten.

Voor gebruik met de nieuwe slimme jaloezieën is er ook de nieuwe Shutter Switch. Dit is een slimme schakelaar voor de MotionBlinds. De schakelaar is exclusief voor de Europese markt en komt naar Nederland en België.

Advertentie

Ook de Eve Outdoor Cam dook weer op, dit keer in een witte variant. De beveiligingscamera met floodlight moet 100 procent privacy garanderen en komt in een robuuste metalen behuizing en ondersteuning voor HomeKit Secure Video.

Prijs en beschikbaarheid

De Eve Shutter Switch komt in december naar Nederland en België voor 99,95 euro. De Eve Outdoor Cam White Edition gaat 249,95 dollar kosten. Of dit model ook een release in Nederland en België krijgt is nog onbekend. De nieuwe Eve MotionBlinds in Venetian of Honeycomb starten waarschijnlijk vanaf 400 euro.