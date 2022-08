Bang & Olufsen lanceert high-end soundbar met de Beosound Theatre

De Beosound Theatre is een high-end soundbar die alle aspecten en power van een veelzijdige homecinema in één apparaat moet verenigen. Bang & Olufsen heeft de ambitie om hiermee ’s werelds krachtigste en meest overrompelende soundbar te leveren.

“Met de Beosound Theatre krijgt het concept bioscoopgeluid in de woonkamer een totaal nieuwe definitie. De overrompelende sfeer van een opstelling met meerdere luidsprekers wordt dankzij het krachtige geluid, het geavanceerde technologieplatform en het modulaire design samengebald in één soundbar die naadloos aansluit op elk scherm”, aldus Kristian Teär, CEO van Bang & Olufsen.

De Bang & Olufsen Beosound Theatre is uitgerust met 12 luidsprekerdrivers, waarvan twee op maar gemaakte 6,5″ woofers met lange slag, naast een versterkervermogen tot 800 watt. Dit moet goed zijn voor een geluidsdrukniveau van 112 dB voor een krachtige en overrompelende bioscoopervaring. Het op maat gebouwde middenkanaal beheert de spraakverstaanbaarheid. De tweeter is hiertoe recht voor het middengamma gemonteerd. De uitlijning van de drivers staat garant voor een betere geluidsverdeling zodat de geluidservaring volgens Bang & Olufsen van topkwaliteit is voor alle aanwezigen, met optimale spraakkwaliteit dankzij uitgekiende gerichtheid.

Driedimensionaal geluid

Aan boord vinden we Beam Width en Beam Direction Control van de Beolab-luidsprekers voor een driedimensionale geluidsrichting. Leuk om te weten is dat de soundbar gedeeltelijk modulair is. De soundbar wordt geleverd met ‘Mozart’, een softwareplatform van Bang & Olufsen waarmee je de soundbar naadloos kan aansluiten op alle producten vanaf 1986. Daarnaast is de soundbarbekleding vervangbaar. Via de bijbehorende app kan er vlot een kamerkalibratie gedaan worden voor optimaal geluid.

De Beosound Theatre is een krachtige all-in-one oplossing maar is ook geschikt voor gebruik als specifiek geluidscentrum, wat nieuwe mogelijkheden schept om een eigen homecinema uit te bouwen. Het systeem kan – met zeven ingebouwde uitgangen en ondersteuning voor maximaal 16 externe luidsprekers – de kern vormen voor een volwaardige Dolby Atmos 7.1.4 surroundconfiguratie.

Prijs en beschikbaarheid

De Beosound Theatre is een echte high-end soundbar. Bij lancering is dit model verkrijgbaar vanaf 6.490 euro. En ja, die prijs is geen tikfout. Ga je voor de gemotoriseerde tv stand en de soundbar? Dan tik je al gauw de 8.000 euro aan.

