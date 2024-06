Review: ArtSound PWR03 – Bluetoothspeaker met LED-verlichting

Design en bediening

De ArtSound PWR03 is een forse speaker. Het cilindrische design lijkt misschien op de populaire JBL Flip 6, maar is echt nog een flink stuk groter met een lengte van 22 centimeter en een diameter van 8,8 centimeter. Het gewicht van 700 gram is fors, maar het is zeker niet de zwaarte speaker in ons zomerdossier. Je gooit dit model daardoor alsnog redelijk makkelijk in een rugzak en kan zelfs de strap gebruiken om de speaker ergens op te hangen. ArtSound heeft met de PWR02 en PWR01 ook nog twee kleinere varianten binnen de PWR-serie in het assortiment.

De ArtSound PWR03 oogt zeer robuust met twee rubberen uiteindes en in het midden volledig rondom een fraaie stof. Deze wordt achterop onderbroken door het rubber (dat naar de zijkanten loopt) waar je fysieke knoppen kunt vinden. Ook vind je hier de bevestiging van de fraaie en stevige strap. De knoppen zijn, van boven naar onder, de aan/uit-knop, volume omhoog, volume omlaag, TWS-functie voor het koppelen van een stereopaar en de bluetoothverbindingsknop. De aan/uit-knop doet met twee keer tikken ook dienst om het lichtthema te wijzigen. Er is helaas geen app met equalizer beschikbaar. Het is verbinden en afspelen maar. Bij de knoppen vinden we ook een afdekklepje waar we niet alleen de usb-c-aansluiting vinden voor het opladen, maar ook een reguliere usb-aansluiting en een aux-in. Je kan dus ook andere externe apparaten op de speaker aansluiten en dat is zeker een meerwaarde van dit model. Dankzij de reguliere usb-aansluiting gebruik je de speaker als powerbank voor bijvoorbeeld je telefoon.

Het moet wel gezegd worden dat de behuizing van deze ArtSound PWR03 tegen een stootje zou moeten kunnen, maar tijdens de fotoshoot het zand toch niet zo fijn heeft gevonden. De rubberen uiteindes hebben kleine beschadigingen door het zand opgelopen. De speaker is met IPX7 natuurlijk ook bestand tegen water en niet zozeer tegen stof of zand, maar het is de enige speaker in ons zomerdossier die daadwerkelijk kleine krasjes van het zand heeft opgelopen. Deze speaker is daardoor wat minder robuust dan de concurrentie. Slordig: het logo van ArtSound op de zijkant zit behoorlijk scheef. Ook opvallend: de opgegeven batterijduur van tien uur is aan de magere kant en dat leek de speaker in de praktijktest ook net niet te halen. Het is voldoende voor een dag aan het strand, maar twee dagen ga je niet halen.

Hoe is de verlichting tenslotte? Je kan kiezen uit drie verschillende standen. Langzaam van kleur wisselen, snel van kleur wisselen of uit. Jammer is dat de verlichting niet meebeweegt op de maat van de muziek. Het is dus echt onafhankelijk van elkaar, dus of het echt van meerwaarde is? Binnen in huis is het best geinig. Buiten, met name als de zon schijnt, zie je de LED-verlichting nauwelijks en dat is toch jammer. Is het al donker geworden, dan kan je het wel weer duidelijk zien. In de juiste omstandigheden kan de LED-verlichting dus van meerwaarde zijn, alhoewel het voor mij persoonlijk niet echt wat toevoegt, maar wellicht is dat voor de jongere garde anders. Het was dan ook ideaal geweest als er een app beschikbaar was. Niet alleen om het geluid met een equalizer naar wens aan te passen, maar ook om de LED-verlichting te personaliseren. Helaas is dat hier niet het geval.