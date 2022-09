Huawei toont MatePad Pro, Nova 10-serie en Watch D tijdens IFA 2022

Het is altijd de vraag in hoeverre nieuwe Huawei-producten naar ons land komen, maar in dit geval liet het persbericht weinig te wensen over. De Huawei Watch D en de Nova 10-serie smartphones komen sowieso naar Nederland. Mogelijk de MatePad 10 Pro ook op een later moment.

Huawei Watch D

Zoals we weten zijn Huawei-wearables prima te gebruiken in Nederland, ook met de ban op Google-apps. Onlangs waren we zeer positief over de Huawei Watch GT 3 Pro. De zojuist aangekondigde Huawei Watch D is ook een high-end model en brengt geavanceerde gezondheidsmonitoring naar de pols met onder andere een bloeddrukmeter en realtime ECG. Dit model, net als andere smartwatches van Huawei, zijn nu medisch gecertificeerd in Europa. Ook de hierboven genoemde Huawei Watch GT 3 Pro moet nu de al eerder beloofde ECG-functie aan boord hebben.

De Huawei Watch D is licht en weegt slechts 40,9 gram. De wearable heeft meer dan 70 workout-programma’s en meerdere functies voor gezondheidsmonitoring, zoals de hele dag SpO2 monitoring, huidtemperatuur-detectie en stress monitoring. In combinatie met de slimme modus biedt de wearable een batterijduur van 7 dagen. Leuk extraatje: De wearables van Huawei bieden vanaf nu ook directe ondersteuning voor Strava.

Huawei Nova 10 en Nova 10 Pro

Nieuwe smartphones van Huawei komen ook naar Nederland via de website van de fabrikant. Geen Google-apps en -diensten, dus dat is wel iets om rekening mee te houden. De Huawei Nova 10 en Nova 10 Pro leggen de nadruk op de laatste fotografietrends. Ze beschikken over een 60 megapixel Ultra-Wide Angle front facing camera die 4K video’s kan opnemen. Achterop vinden we een 50 megapixel camera. De smartphones hebben verder hoge schermverversingsfrequenties en de mogelijkheid om snel op te laden. De HUAWEI nova 10 Pro heeft een dikte van slechts 7,88 mm en de nova 10 is nog dunner met 6,88 mm.

Huawei MatePad Pro

Nog niet aangekondigd voor de Nederlandse markt, maar wie weet gaan we deze tablet in de toekomst toch zien. De Huawei MatePad Pro komt in een 11-inch en een 12,6-inch op de markt. In beide gevallen gaat het om een 120Hz oled-scherm. Beide tablets werken met de Huawei M Pencil.

Prijs en beschikbaarheid

De Huawei Watch D wordt eind 2022 in Nederland verwacht en is verkrijgbaar via geselecteerde kanalen voor een richtprijs van 399 euro. De Huawei nova 10 (499 euro) en de Huawei nova 10 Pro (649 euro) komen beschikbaar via de Huawei Store.