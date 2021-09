Sony introduceert HT-A5000: DTS:X 5.1.2-kanaals Dolby Atmos-soundbar

Enkele maanden geleden lanceerde Sony de HT-A7000 voor 1.299 euro. Is je dat nu echt een beetje te gek om zoveel geld aan een soundbar uit te geven? De Sony HT-A5000 zal goedkoper in de markt gezet worden, maar neemt wel diverse functies mee van het duurdere broertje.

De Sony HT-A5000 met Dolby Atmos en DTS:X laat je volgens de fabrikant je eigen thuisbioscoop creëren. De Vertical Surround Engine zorgt voor een kamervullend Dolby Atmos-geluid, waarbij het zal klinken alsof helikopters op het scherm daadwerkelijk over je hoofd vliegen. Ook wanneer je geen Dolby Atmos of DTS:X content tot je beschikking hebt zal Sony’s Vertical Surround Engine een virtueel ruimtelijk geluid brengen. Het moet stereogeluid zo goed mogelijk omzetten naar (bijna) 5.1.2.-geluidskanalen.

S-Force Pro Front Surround

De Sony HT-A5000 beschikt ook over S-Force Pro Front Surround. Deze technologie moet de geluidsvelden uit de bioscoop nabootsen en een rijk, waarheidsgetrouw geluid leveren dat de hele kamer zal vullen. De frontale X-Balanced Speaker Units worden hiervoor gebruikt om virtueel en horizontaal een breed klankveld te reproduceren. Microfoons aan boord van de soundbar meten de hoogte en breedte van de kamer. Het geluid wordt hier vervolgens op afgesteld en ook wordt een eventuele subwoofer en achterspeakers meegenomen in de metingen. Deze technologie heet Sound Field Optimization en moeten ervoor gaan zorgen dat jij in jouw kamer perfect afgesteld geluid tot je beschikking hebt.

De soundbar is uitgerust met een dubbele subwoofer voor een diep basgeluid en twee omhoog gerichte luidsprekers voor overhead audiogeluid. Er zijn twee beam tweeters die de klank weerkaatsen via de wanden en zo het surroundgeluid verder uitbreiden. De HT-A5000 is uitgerust met DSEE Extreme met Edge-AI. Hierbij worden digitale bestanden real time gedecomprimeerd en wordt het grote bereik herstelt dat bij compressie verloren gaat. Je kunt de soundbar uitbreiden met de subwoofers SA-SW5 of SA-SW3 en de achterluidsprekers SA-RS3S.

De HT-A5000 heeft ondersteuning voor high-res audio en 360 Reality Audio. Tevens is er ondersteuning voor Spotify Connect, Chromecast (built-in), Apple AirPlay 2, bluetooth en wifi. Je kunt de soundbar ook opnemen in een Google Home-speakergroep of met een slimme speaker aansturen. De soundbar is voorzien van HDMI eARC, Optical-in en usb.

Prijs en beschikbaarheid

De Sony HT-A5000 soundbar is verkrijgbaar vanaf januari 2022 in de Benelux. De verkoopadviesprijs is 900 euro.