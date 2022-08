TCL lanceert 98-inch televisie met prijs van 6.500 euro

Afgelopen april introduceerde TCL al een aantal nieuwe tv-series voor de Nederlandse en Belgische markt, waaronder de C735-serie. Aan deze serie wordt nu een groter schermformaat toegevoegd. TCL komt namelijk met een model van maar liefst 98-inch. Dit is de grootste tv die TCL tot op heden in Europa uitgebracht heeft.

Voor dit 98-inch model moet je 6.500 euro neerleggen. Dat is natuurlijk een hele berg geld, maar vergeet niet dat we een paar jaar terug nog spraken over tienduizenden euro’s voor televisies groter dan 77-inch. Ter vergelijking; LG lanceert tijdens IFA 2022 ook een 98-inch 4K-televisie en die krijgt een prijskaartje van 25.000 euro mee. Ja, dat is een oled-televisie maar het prijsverschil is wel erg groot. TCL heeft echter een eigen lcd-productiefaciliteit en kan dus flink concurreren met de grote merken.

Voor dit geld krijg je een 4K-televisie met full led achtergrondverlichting (FALD), een 100Hz paneel, Google TV met Android TV 11, twee HDMI 2.1-poorten en 4K120 ondersteuning.