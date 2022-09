Sharp Home Appliances

Sharp en Daewoo komen met nieuwe slimme huishoudelijke apparaten. We beginnen met Sharp dat komt met het Sharp Smart Laundry Management System. Deze bestaat uit de ES-WNFL014CIA slimme wasmachine met een capaciteit van 9 kilogram en de KD-WNHL0S0GI3 warmtepompdroger van tevens 9 kilogram. De apparaten berekenen de belading en passen het programma hier op aan. Ook aanwezig is een stoomfunctie en een 3D Rack voor het wassen van producten waar je voorzichtig mee om moet gaan. Je bedient de wasmachine en droger met de Sharp Home-applicatie.

Sharp komt daarnaast met twee verschillende ovens. Zo is daar de Sharp KS-76S50BNP-EU Smart Built-in Oven met receptenplatform en de nieuwe Stealth Steam Built-in Oven-serie. Diverse slimme functies moeten zorgen voor zorgeloos koken.

Daewoo Smart Range

Daewoo maakt het debuut op het gebied van smart home appliances. Het bedrijf lanceert verschillende nieuwe slimme huishoudelijke apparaten tijdens de IFA 2022 in Berlijn. Zo is daar de DA4YFFI44A PureBeam+ slimme vaatwasser. Dit model moet razendsnel de vaat schoonmaken met programma’s van veertien of dertig minuten. UVC LED-technologie PureBeam moet zorgen voor het zoveel mogelijk verwijderen van bacteriën voor een hygiënisch schone vaat.

Andere producten in het nieuwe assortiment aan huishoudelijke apparaten zijn de NT0HT3S1 10Kg Smart warmtepompdroger, de O7CK51SH 78-Litre Smart Built-in Oven, de FKM331DWP0 481-Liter High-Tech No Frost Combi Fridge/freezer en de O7HR51M2 78-Litre Built-in Multifunction Oven.

Daewoo wil met de nieuwe serie huishoudelijke apparaten een budgetvriendelijke alternatief bieden voor consumenten om hun keukens te transformeren naar een slimme keuken. Je bedient de apparaten van Daewoo in de Veezy-applicatie.

Prijs en beschikbaarheid

De huishoudelijke apparaten van Sharp en Daewoo lanceren binnenkort. Of ze ook naar Nederland en België komen is nog niet bekend.

