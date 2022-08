Oppo Pad Air is de eerste tablet van Oppo in Europa

Oppo wil met de Oppo Pad Air de beste gebruikerservaring, het mooiste ontwerp en de hoogste prestaties leveren. De tablet heeft een tweekleurig metalen splitsingsontwerp. Het bovenste deel heeft een 3D-textuur in een Oppo Glow-afwerking voor een goede grip en het voorkomen van vingerafdrukken. Het onderste deel is gezandstraald met korrels van 0,15 mm voor een glad uitziend oppervlak, maar dat niet glad is. De tablet weegt 440 gram en is 6,94 mm dik.

Aan boord vinden we de Qualcomm Snapdragon 680 voor de prestaties. De tablet zelf heeft een 2K HD-scherm van 10,36-inch. Verder vinden we vier grote luidsprekers met Dolby Atmos-ervaring aan boord. Dit moet vooral het consumeren van entertainment ten goede komen. De batterij heeft een capaciteit van 7.100 mAh. Hiermee kun je tot 12 uur video’s bekijken, tot 15 uur videoconferenties bijwonen of tot 16 uur e-books lezen.

De tablet draait op ColorOS for Pad, een speciale variant van de softwareschil van Oppo die de fabrikant ook gebruikt voor de telefoons, maar nu aangepast aan het grotere tablet-scherm.

Prijs en beschikbaarheid

De OPPO Pad Air is vanaf komende week verkrijgbaar in de volgende configuraties:

OPPO Pad Air met 4GB RAM + 128GB ROM, in de kleur grijs, is verkrijgbaar voor een adviesprijs van 329 euro

OPPO Pad Air met 4GB RAM + 64GB ROM, in de kleur grijs, is verkrijgbaar voor een adviesprijs van 279 euro

