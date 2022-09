Sony presenteert Xperia 5 IV smartphone voor content creators

Eerder dit jaar zagen we de high-end Sony Xperia 1 IV en de veel goedkopere Sony Xperia 10 IV. Nu, enkele maanden later, hebben we de Sony Xperia 5 IV. Het toestel lijkt veel op de high-end broer, maar dan net een slagje goedkoper. Toch lijk je weinig te moeten inleveren en heeft dit toestel zeer veel te bieden. Vorig jaar gaven we de Xperia 5 III niet voor niets het stempel beste toestel van Sony van dat jaar.

De Sony Xperia 5 IV (spreek uit 5 Mark 4) heeft een 120Hz hdr oled-scherm van 6,1-inch in een beeldverhouding van 21:9. Aan boord vinden we de Snapdragon 8 Gen 1 en een grote batterij van 5.000 mAh. Uniek aan dit toestel is dat het de eerste Xperia 5 binnen de serie is die draadloos opladen ondersteund. Je hebt verder full-stage stereo speakers tot je beschikking.

Veel aandacht gaat uiteraard weer uit naar het camerasysteem. Je hebt 4K HDR 120 fps slow motion op alle lenzen tot je beschikking. Ook functies als real-time Eye Autofocus en tracking en de nieuwe 12 megapixel selfiecamera zijn aanwezig. Dit toestel haalt ook technologie van de spiegelreflexcamera’s van Sony en heeft zelfs een complete interface van deze camera’s aan boord. Fotografen kunnen direct aan de slag met allerlei manuele instellingen om de beste foto’s én video’s te kunnen maken. Ook kan je dit toestel als externe monitor gebruiken voor je professionele camera.

Prijs en beschikbaarheid

De Sony Xperia 5 IV is beschikbaar vanaf midden september in de kleuren zwart, groen en wit. Het toestel krijgt een verkoopadviesprijs van 1.049 euro.